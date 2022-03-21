https://sputnik-abkhazia.ru/20220321/tarasov-o-priznanii-gruziey-abkhazii-i-yuzhnoy-osetii-realno-v-konechnom-schete-tak-i-budet--1038228995.html
Тарасов о признании Грузией Абхазии и Южной Осетии: реально, в конечном счете так и будет
Тарасов о признании Грузией Абхазии и Южной Осетии: реально, в конечном счете так и будет
Эксперт по проблемам стран Ближнего Востока и Кавказа Станислав Тарасов прокомментировал Sputnik заявления Михаила Саакашвили, а также рассказал, почему Грузия... 21.03.2022, Sputnik Абхазия
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На прошедшем судебном заседании бывший президент Грузии Саакашвили заявил о "провокациях со стороны России", а также назвал россиян, переехавших в Грузию, "пятой колонной".Станислав Тарасов считает, что Саакашвили сошел с ума, потерял кругозор и адекватное восприятие ситуации. "Ему разве об этом сейчас думать? Ему нужно спасать свою жизнь. Грузинское правительство повело себя очень грамотно и тонко вопреки прогнозам, даже в Москве этого не ожидали. Они отлично поняли, к чему может привести участие в антироссийских санкциях, они исходили из своих собственных экономических интересов. И они поняли, что идет очень большая игра, и они могли бы попасть под раздачу. Если бы они сейчас осуществили операцию на юге, то эта операция неминуемо коснулась бы и их. Тогда не было бы Грузии вообще. Дело не в Грузии и Украине, а дело в серьезном противостоянии между Россией и Западом. Нарождается новый миропорядок. В Грузии на редкость поступили грамотно, а Саакашвили полный авантюрист, он потерял адекватность. Не случайно Грузия при нем стала такой, какой она стала", – считает эксперт. Тарасов убежден, что грузинская политическая элита раскололась. При этом грузины сейчас заняли спокойную грамотную позицию, и у них есть шанс сохранить свое государство. Эксперт не исключает, что в ближайшем будущем Грузия может признать независимость Южной Осетии и Абхазии и войти в состав Союзного государства. Саакашвили был задержан в Грузии 1 октября. Ранее в Грузии его заочно осудили по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. В первом случае Саакашвили приговорили к трем годам лишения свободы, во втором – к шести. Кроме того, он является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании "Имеди" и о растрате средств из госбюджета – их пока рассматривают суды.
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Тарасов о признании Грузией Абхазии и Южной Осетии: реально, в конечном счете так и будет
14:08 21.03.2022 (обновлено: 14:28 21.03.2022) Подписаться на
Эксперт по проблемам стран Ближнего Востока и Кавказа Станислав Тарасов прокомментировал Sputnik заявления Михаила Саакашвили, а также рассказал, почему Грузия не присоединилась к антироссийским санкциям.
На прошедшем судебном заседании бывший президент Грузии Саакашвили заявил о "провокациях со стороны России", а также назвал россиян, переехавших в Грузию, "пятой колонной".
Станислав Тарасов считает, что Саакашвили сошел с ума, потерял кругозор и адекватное восприятие ситуации.
"Ему разве об этом сейчас думать? Ему нужно спасать свою жизнь. Грузинское правительство повело себя очень грамотно и тонко вопреки прогнозам, даже в Москве этого не ожидали. Они отлично поняли, к чему может привести участие в антироссийских санкциях, они исходили из своих собственных экономических интересов. И они поняли, что идет очень большая игра, и они могли бы попасть под раздачу. Если бы они сейчас осуществили операцию на юге, то эта операция неминуемо коснулась бы и их. Тогда не было бы Грузии вообще. Дело не в Грузии и Украине, а дело в серьезном противостоянии между Россией и Западом. Нарождается новый миропорядок. В Грузии на редкость поступили грамотно, а Саакашвили полный авантюрист, он потерял адекватность. Не случайно Грузия при нем стала такой, какой она стала", – считает эксперт.
Тарасов убежден, что грузинская политическая элита раскололась. При этом грузины сейчас заняли спокойную грамотную позицию, и у них есть шанс сохранить свое государство. Эксперт не исключает, что в ближайшем будущем Грузия может признать независимость Южной Осетии и Абхазии и войти в состав Союзного государства.
"Реально. Это реально. В конечном счете так и будет", – сказал Станислав Тарасов.
Саакашвили был задержан в Грузии 1 октября. Ранее в Грузии его заочно осудили по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. В первом случае Саакашвили приговорили к трем годам лишения свободы, во втором – к шести. Кроме того, он является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании "Имеди" и о растрате средств из госбюджета – их пока рассматривают суды.