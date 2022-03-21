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Ситуация на границе Крыма с Украиной - Sputnik Абхазия, 1920, 27.02.2022
Военная спецоперация РФ в Донбассе
Россия 24 февраля начала спецоперацию по демилитаризации Украины в ответ на просьбу донбасских республик о помощи. Ранее Путин признал суверенитет ЛНР и ДНР.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220321/v-dnr-zayavili-chto-ukrainskie-natsionalisty-pytali-lyudey-1038221993.html
В ДНР заявили, что украинские националисты пытали людей
В ДНР заявили, что украинские националисты пытали людей
В аэропорту Мариуполя, по опубликованным данным экс-подполковника СБУ, существовала тайная тюрьма-"библиотека", где содержались пленные ополченцы ДНР и... 21.03.2022, Sputnik Абхазия
2022-03-21T08:45+0300
2022-03-21T08:45+0300
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СУХУМ, 21 мар - Sputnik. Людей в Донбассе, не согласных с действиями киевского режима или высказывавшихся против него, украинские националисты подвергали тюремному заключению и пыткам, заявила РИА Новости уполномоченный по правам человека в Донецкой народной республике Дарья Морозова.Морозова напомнила, что именно там располагалась украинская тайная тюрьма-"библиотека", где происходили пытки и убийства заключенных, а также находятся массовые захоронения."Геноцид в Донбассе процветал на тех территориях и, в принципе, на наших территориях со стороны Украины, потому что ущемлялись практически все базовые права наших граждан, постоянно проживающих на территории Донецкой народной республики", - сообщила Морозова.Ранее экс-подполковник СБУ Василий Прозоров обнародовал факты о существовании в аэропорту Мариуполя тайной тюрьмы-"библиотеки", где содержались пленные ополченцы ДНР и сочувствующие. Их подвергали пыткам со стороны СБУ и нацбатов.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220318/mariupolskiy-kotel-kak-model-razgroma-vsu-i-nato-1038193131.html
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украина, россия, донбасс, днр, лнр

В ДНР заявили, что украинские националисты пытали людей

08:45 21.03.2022
© Sputnik / Евгений Котенко / Перейти в фотобанкБойцы батальона “Азов” приняли присягу в Киеве перед отправкой на Донбасс
Бойцы батальона “Азов” приняли присягу в Киеве перед отправкой на Донбасс - Sputnik Абхазия, 1920, 21.03.2022
© Sputnik / Евгений Котенко
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В аэропорту Мариуполя, по опубликованным данным экс-подполковника СБУ, существовала тайная тюрьма-"библиотека", где содержались пленные ополченцы ДНР и сочувствующие.
СУХУМ, 21 мар - Sputnik. Людей в Донбассе, не согласных с действиями киевского режима или высказывавшихся против него, украинские националисты подвергали тюремному заключению и пыткам, заявила РИА Новости уполномоченный по правам человека в Донецкой народной республике Дарья Морозова.
"Глава освобожденного поселка Талковка рассказал, что при ВСУ главное было закрыть рот. Потому что если они рот открывали, то уезжали на Мариупольский аэропорт", - сообщила омбудсмен.
Морозова напомнила, что именно там располагалась украинская тайная тюрьма-"библиотека", где происходили пытки и убийства заключенных, а также находятся массовые захоронения.
Районы Мариуполя после отступления ВСУ - Sputnik Абхазия, 1920, 18.03.2022
Мариупольский котел как модель разгрома ВСУ и НАТО
18 марта, 19:04
"Геноцид в Донбассе процветал на тех территориях и, в принципе, на наших территориях со стороны Украины, потому что ущемлялись практически все базовые права наших граждан, постоянно проживающих на территории Донецкой народной республики", - сообщила Морозова.
Она подчеркнула, что украинские власти пыталась уничтожить весь русскоязычный народ Донбасса.
Ранее экс-подполковник СБУ Василий Прозоров обнародовал факты о существовании в аэропорту Мариуполя тайной тюрьмы-"библиотеки", где содержались пленные ополченцы ДНР и сочувствующие. Их подвергали пыткам со стороны СБУ и нацбатов.
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