https://sputnik-abkhazia.ru/20220321/v-dnr-zayavili-chto-ukrainskie-natsionalisty-pytali-lyudey-1038221993.html

В ДНР заявили, что украинские националисты пытали людей

В ДНР заявили, что украинские националисты пытали людей

В аэропорту Мариуполя, по опубликованным данным экс-подполковника СБУ, существовала тайная тюрьма-"библиотека", где содержались пленные ополченцы ДНР и... 21.03.2022, Sputnik Абхазия

2022-03-21T08:45+0300

2022-03-21T08:45+0300

2022-03-21T08:45+0300

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СУХУМ, 21 мар - Sputnik. Людей в Донбассе, не согласных с действиями киевского режима или высказывавшихся против него, украинские националисты подвергали тюремному заключению и пыткам, заявила РИА Новости уполномоченный по правам человека в Донецкой народной республике Дарья Морозова.Морозова напомнила, что именно там располагалась украинская тайная тюрьма-"библиотека", где происходили пытки и убийства заключенных, а также находятся массовые захоронения."Геноцид в Донбассе процветал на тех территориях и, в принципе, на наших территориях со стороны Украины, потому что ущемлялись практически все базовые права наших граждан, постоянно проживающих на территории Донецкой народной республики", - сообщила Морозова.Ранее экс-подполковник СБУ Василий Прозоров обнародовал факты о существовании в аэропорту Мариуполя тайной тюрьмы-"библиотеки", где содержались пленные ополченцы ДНР и сочувствующие. Их подвергали пыткам со стороны СБУ и нацбатов.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220318/mariupolskiy-kotel-kak-model-razgroma-vsu-i-nato-1038193131.html

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