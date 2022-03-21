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Жемчугов о дальнейшей судьбе пандемии коронавируса: есть три варианта

Жемчугов о дальнейшей судьбе пандемии коронавируса: есть три варианта

Доктор медицинских наук, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов в эфире радио Sputnik рассказал, как в дальнейшем может повести себя... 21.03.2022, Sputnik Абхазия

2022-03-21T12:44+0300

2022-03-21T12:44+0300

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Жемчугов о дальнейшей судьбе пандемии коронавируса: есть три варианта Жемчугов о дальнейшей судьбе пандемии коронавируса: есть три варианта

Жемчугов выразил уверенность, что вероятность новой вспышки коронавируса в России незначительная. "Считаю, что омикрон – последний штамм в данной пандемии, потому что он быстро распространяется и является своего рода "вакциной", но способствует коллективному иммунитету. Он везде уже распространился и вытеснит все предыдущие конструкции, и на этом процесс закончится. Есть вариант, что он станет сезонной инфекцией, как грипп. Второй вариант – он найдет в природе нового хозяина. Третий вариант – он может исчезнуть совсем", – рассказал Жемчугов. Стоит ли и дальше работать над созданием и тестирование вакцин от коронавируса?Подробнее о б этом, а также о вероятности новых пандемий, слушайте в аудиофайле.

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подкасты коронавирус, абхазия, мировая пандемия коронавируса covid-19, аудио