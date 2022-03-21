https://sputnik-abkhazia.ru/20220321/zhemchugov-o-dalneyshey-sudbe-pandemii-koronavirusa-est-tri-varianta--1038226066.html
Жемчугов о дальнейшей судьбе пандемии коронавируса: есть три варианта
Жемчугов о дальнейшей судьбе пандемии коронавируса: есть три варианта
Доктор медицинских наук, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов в эфире радио Sputnik рассказал, как в дальнейшем может повести себя... 21.03.2022, Sputnik Абхазия
2022-03-21T12:44+0300
2022-03-21T12:44+0300
2022-03-21T12:51+0300
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Жемчугов о дальнейшей судьбе пандемии коронавируса: есть три варианта
Жемчугов о дальнейшей судьбе пандемии коронавируса: есть три варианта
Жемчугов выразил уверенность, что вероятность новой вспышки коронавируса в России незначительная. "Считаю, что омикрон – последний штамм в данной пандемии, потому что он быстро распространяется и является своего рода "вакциной", но способствует коллективному иммунитету. Он везде уже распространился и вытеснит все предыдущие конструкции, и на этом процесс закончится. Есть вариант, что он станет сезонной инфекцией, как грипп. Второй вариант – он найдет в природе нового хозяина. Третий вариант – он может исчезнуть совсем", – рассказал Жемчугов. Стоит ли и дальше работать над созданием и тестирование вакцин от коронавируса?Подробнее о б этом, а также о вероятности новых пандемий, слушайте в аудиофайле.
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подкасты коронавирус, абхазия, мировая пандемия коронавируса covid-19, аудио
Жемчугов о дальнейшей судьбе пандемии коронавируса: есть три варианта
12:44 21.03.2022 (обновлено: 12:51 21.03.2022) Подписаться на
Доктор медицинских наук, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов в эфире радио Sputnik рассказал, как в дальнейшем может повести себя коронавирусная инфекция и стоит ли в дальнейшем пренебрегать вакцинацией.
Жемчугов выразил уверенность, что вероятность новой вспышки коронавируса в России незначительная.
"Считаю, что омикрон – последний штамм в данной пандемии, потому что он быстро распространяется и является своего рода "вакциной", но способствует коллективному иммунитету. Он везде уже распространился и вытеснит все предыдущие конструкции, и на этом процесс закончится. Есть вариант, что он станет сезонной инфекцией, как грипп. Второй вариант – он найдет в природе нового хозяина. Третий вариант – он может исчезнуть совсем", – рассказал Жемчугов.
Стоит ли и дальше работать над созданием и тестирование вакцин от коронавируса?
Подробнее о б этом, а также о вероятности новых пандемий, слушайте в аудиофайле
.