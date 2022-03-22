Администратора запрещенного в России паблика "Колумбайн" задержали в Сочи
10:40 22.03.2022 (обновлено: 10:43 22.03.2022)
© Sputnik / Табылды Кадырбеков/
В феврале Верховный суд России признал движение "Колумбайн" террористическим и запретил его в стране. За организацию либо участие в деятельности террористической организации предусмотрена уголовная ответственность вплоть до пожизненного лишения свободы.
СУХУМ, 22 мар – Sputnik. В Сочи задержан администратор интернет-сообщества "Колумбайн", пропагандировавший идеологию массовых убийств и распространявший фейки о терактах, сообщает ФСБ РФ.
"В городе Сочи задержан гражданин России 2005 года рождения, являвшийся администратором интернет-сообщества запрещенного движения "Колумбайн" и причастный к пропаганде идеологии массовых убийств в образовательных учреждениях, а также распространению заведомо ложной информации о подготовке террористических актов в российских школах", – говорится в релизе.
Задержанный рассказал, что права администрирования сообществом ему передал гражданин Украины, именующий себя "Белая Роза", с которым он держал связь через Telegram.
"Белая Роза" известен правоохранительным органам как гражданин Украины Овсюк Ярослав, 2005 года рождения, причастный к склонению в ноябре 2021 года жителя Казани к совершению нападения на школу. Акция была своевременно пресечена.
В отношении задержанного планируется "принятие процессуального решения".
В ноябре прошлого года ФСБ сообщала о задержании в Казани подростка за подготовку вооруженного нападения на некое образовательное учреждение. У него дома были изъяты пневматическая винтовка, а также средства связи, "содержащие поисковые запросы о переделке данного вида оружия в боевое", и материалы о подобных массовых убийствах.
В ноябре прошлого года ФСБ сообщала о задержании в Казани подростка за подготовку вооруженного нападения на некое образовательное учреждение. У него дома были изъяты пневматическая винтовка, а также средства связи, "содержащие поисковые запросы о переделке данного вида оружия в боевое", и материалы о подобных массовых убийствах.