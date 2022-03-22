https://sputnik-abkhazia.ru/20220322/administratora-zapreschennogo-v-rossii-pablika-kolumbayn-zaderzhali-v-sochi--1038242677.html

Администратора запрещенного в России паблика "Колумбайн" задержали в Сочи

Администратора запрещенного в России паблика "Колумбайн" задержали в Сочи

В феврале Верховный суд России признал движение "Колумбайн" террористическим и запретил его в стране. За организацию либо участие в деятельности... 22.03.2022, Sputnik Абхазия

2022-03-22T10:40+0300

2022-03-22T10:40+0300

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СУХУМ, 22 мар – Sputnik. В Сочи задержан администратор интернет-сообщества "Колумбайн", пропагандировавший идеологию массовых убийств и распространявший фейки о терактах, сообщает ФСБ РФ. Задержанный рассказал, что права администрирования сообществом ему передал гражданин Украины, именующий себя "Белая Роза", с которым он держал связь через Telegram."Белая Роза" известен правоохранительным органам как гражданин Украины Овсюк Ярослав, 2005 года рождения, причастный к склонению в ноябре 2021 года жителя Казани к совершению нападения на школу. Акция была своевременно пресечена.В отношении задержанного планируется "принятие процессуального решения".В ноябре прошлого года ФСБ сообщала о задержании в Казани подростка за подготовку вооруженного нападения на некое образовательное учреждение. У него дома были изъяты пневматическая винтовка, а также средства связи, "содержащие поисковые запросы о переделке данного вида оружия в боевое", и материалы о подобных массовых убийствах.

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