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Авиация России за сутки поразила 137 военных объектов Украины
Авиация России за сутки поразила 137 военных объектов Украины
С начала проведения спецоперации на Украине уничтожено 230 военных беспилотных летательных аппаратов, более 1,5 тысячи танков и других боевых машин, а также... 22.03.2022, Sputnik Абхазия
2022-03-22T11:00+0300
2022-03-22T11:00+0300
2022-03-22T11:35+0300
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СУХУМ, 22 мар – Sputnik. Боевая авиация России за сутки поразила 137 военных объектов Украины, сообщил на брифинге официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков."В течении суток оперативно-тактической и армейской авиацией поражены 137 военных объектов Украины. Среди них шесть пунктов управления и узлов связи, две установки реактивных систем залпового огня, один зенитный ракетных комплекс, восемь складов ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов, а также 101 место скопления боевой техники", – сказал Конашенков.Российские средства противовоздушной обороны за сутки сбили 14 украинских беспилотников, в том числе один "Байрактар".Конашенков добавил, что группа "ночных охотников" – вертолетов Ка-52 и Ми-28Н – в ходе ночных ударов уничтожила девять украинских танков, семь БМП и БТР.
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украина, россия, днр, лнр
Авиация России за сутки поразила 137 военных объектов Украины
11:00 22.03.2022 (обновлено: 11:35 22.03.2022) Подписаться на
С начала проведения спецоперации на Украине уничтожено 230 военных беспилотных летательных аппаратов, более 1,5 тысячи танков и других боевых машин, а также большое количество другой военной техники
СУХУМ, 22 мар – Sputnik. Боевая авиация России за сутки поразила 137 военных объектов Украины, сообщил на брифинге официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.
"В течении суток оперативно-тактической и армейской авиацией поражены 137 военных объектов Украины. Среди них шесть пунктов управления и узлов связи, две установки реактивных систем залпового огня, один зенитный ракетных комплекс, восемь складов ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов, а также 101 место скопления боевой техники", – сказал Конашенков.
Российские средства противовоздушной обороны за сутки сбили 14 украинских беспилотников, в том числе один "Байрактар".
Конашенков добавил, что группа "ночных охотников" – вертолетов Ка-52 и Ми-28Н – в ходе ночных ударов уничтожила девять украинских танков, семь БМП и БТР.