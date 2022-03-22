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Бжания объявил о начале весеннего призыва в армию Абхазии
Бжания объявил о начале весеннего призыва в армию Абхазии
На военную службу призываются граждане Абхазии в возрасте от 18 до 27 лет, не пребывающие в запасе и подлежащие призыву на военную службу. 22.03.2022, Sputnik Абхазия
2022-03-22T17:05+0300
2022-03-22T17:05+0300
2022-03-22T17:29+0300
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СУХУМ, 22 мар – Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания подписал указ "О призыве в апреле-июне 2022 года граждан Республики Абхазия на военную службу и об увольнении с военной службы граждан, проходящих военную службу по призыву", сообщает пресс-служба главы государства. Указано также уволить с военной службы военнослужащих, срок военной службы по призыву которых истек.Кабинету министров Абхазии, администрациям городов и районов поручено обеспечить выполнение в полном объеме мероприятий, связанных с призывом на военную службу и увольнением с военной службы граждан Абхазии.
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армия, абхазия, призыв, аслан бжания
Бжания объявил о начале весеннего призыва в армию Абхазии
17:05 22.03.2022 (обновлено: 17:29 22.03.2022) Подписаться на
На военную службу призываются граждане Абхазии в возрасте от 18 до 27 лет, не пребывающие в запасе и подлежащие призыву на военную службу.
СУХУМ, 22 мар – Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания подписал указ "О призыве в апреле-июне 2022 года граждан Республики Абхазия на военную службу и об увольнении с военной службы граждан, проходящих военную службу по призыву", сообщает пресс-служба главы государства.
На основании законов Абхазии "О воинской обязанности и военной службе" и "Об обороне" президент поручил призвать с 1 апреля по 30 июня 2022 года на военную службу граждан Абхазии в возрасте от 18 до 27 лет, не пребывающих в запасе и подлежащих призыву на военную службу.
Указано также уволить с военной службы военнослужащих, срок военной службы по призыву которых истек.
Кабинету министров Абхазии, администрациям городов и районов поручено обеспечить выполнение в полном объеме мероприятий, связанных с призывом на военную службу и увольнением с военной службы граждан Абхазии.