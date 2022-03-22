https://sputnik-abkhazia.ru/20220322/bzhaniya-obyavil-o-nachale-vesennego-prizyva-v-armiyu-abkhazii-1038251344.html

Бжания объявил о начале весеннего призыва в армию Абхазии

Бжания объявил о начале весеннего призыва в армию Абхазии

На военную службу призываются граждане Абхазии в возрасте от 18 до 27 лет, не пребывающие в запасе и подлежащие призыву на военную службу. 22.03.2022, Sputnik Абхазия

2022-03-22T17:05+0300

2022-03-22T17:05+0300

2022-03-22T17:29+0300

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аслан бжания

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СУХУМ, 22 мар – Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания подписал указ "О призыве в апреле-июне 2022 года граждан Республики Абхазия на военную службу и об увольнении с военной службы граждан, проходящих военную службу по призыву", сообщает пресс-служба главы государства. Указано также уволить с военной службы военнослужащих, срок военной службы по призыву которых истек.Кабинету министров Абхазии, администрациям городов и районов поручено обеспечить выполнение в полном объеме мероприятий, связанных с призывом на военную службу и увольнением с военной службы граждан Абхазии.

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армия, абхазия, призыв, аслан бжания