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Часть Гагрского района останется без света вне графика отключений в среду 22 марта
Часть Гагрского района останется без света вне графика отключений в среду 22 марта
СУХУМ, 22 мар - Sputnik. Часть Гагрского района останется без света вне графика отключений электроэнергии в среду 22 марта, сообщает пресс-служба... 22.03.2022, Sputnik Абхазия
2022-03-22T22:14+0300
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2022-03-22T22:14+0300
в абхазии
проблемы энергетической отрасли в абхазии
гагрский район
абхазия
черноморэнерго
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СУХУМ, 22 мар - Sputnik. Часть Гагрского района останется без света вне графика отключений электроэнергии в среду 22 марта, сообщает пресс-служба "Черноморэнерго".Ремонтные работы будут проводиться также на подстанции "Алахадзыхь", с 12:00 до 15:00 будет отключен трансформатор Т-1.
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проблемы энергетической отрасли в абхазии, гагрский район, абхазия, черноморэнерго
Часть Гагрского района останется без света вне графика отключений в среду 22 марта
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СУХУМ, 22 мар - Sputnik. Часть Гагрского района останется без света вне графика отключений электроэнергии в среду 22 марта, сообщает пресс-служба "Черноморэнерго".
Отмечается, что с 10:00 до 16:00 в связи с ремонтными работами будет отключена ВЛ "Жоэквара", без подачи электроэнергии останутся подстанции "Гагра-1" и "Гагра-2".
Ремонтные работы будут проводиться также на подстанции "Алахадзыхь", с 12:00 до 15:00 будет отключен трансформатор Т-1.