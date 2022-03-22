https://sputnik-abkhazia.ru/20220322/chast-gagrskogo-rayona-ostanetsya-bez-sveta-vne-grafika-otklyucheniy-v-sredu-22-marta-1038256499.html

Часть Гагрского района останется без света вне графика отключений в среду 22 марта

Часть Гагрского района останется без света вне графика отключений в среду 22 марта

СУХУМ, 22 мар - Sputnik. Часть Гагрского района останется без света вне графика отключений электроэнергии в среду 22 марта, сообщает пресс-служба... 22.03.2022, Sputnik Абхазия

2022-03-22T22:14+0300

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2022-03-22T22:14+0300

в абхазии

проблемы энергетической отрасли в абхазии

гагрский район

абхазия

черноморэнерго

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СУХУМ, 22 мар - Sputnik. Часть Гагрского района останется без света вне графика отключений электроэнергии в среду 22 марта, сообщает пресс-служба "Черноморэнерго".Ремонтные работы будут проводиться также на подстанции "Алахадзыхь", с 12:00 до 15:00 будет отключен трансформатор Т-1.

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Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

проблемы энергетической отрасли в абхазии, гагрский район, абхазия, черноморэнерго