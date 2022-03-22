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Гумба о поправке в закон о выборах депутатов: государство должно подумать, как применить

Гумба о поправке в закон о выборах депутатов: государство должно подумать, как применить

Бывший депутат Парламента, общественный деятель Циза Гумба в эфире радио Sputnik поделились своим мнением по поправкам в закон "О выборах депутатов... 22.03.2022, Sputnik Абхазия

2022-03-22T12:55+0300

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Гумба о поправке в закон о выборах депутатов: государство должно подумать, как применить Гумба о поправке в закон о выборах депутатов: государство должно подумать, как применить

Парламент Абхазии утвердил во втором и окончательном чтении изменения в Конституционный закон "О выборах депутатов Народного Собрания ". Согласно изменениям, депутатом Парламента может быть избран гражданин Абхазии, владеющий государственным (абхазским) и русским языками. Поправки вступают в силу с 1 января 2027 года.По мнению Гумба, просто как закон, который принят, он не будет работать, к нему должны быть подзаконные акты и для их работы необходимо финансирование."Специалисты должны взять за основу принятый закон и работать над тем, чтобы создать условия для людей, которые хотят знать язык и связывают будущее с общественной деятельностью, с политикой. Они должны понимать, что незнание языка не приведет к тем успехам, о котором они мечтают. Когда есть идеология, что, не унижая никого, а способствуя тому, чтобы знали язык, люди будут стремиться. А государство должно потратиться финансово, каждый закон и его подзаконные акты должны быть финансово подкреплены, без этого ничего не поменяется", – сказал Гумба.Бывший депутат Парламента отметила, что после принятия закона, государство должно быть озабоченным тем, как это применить.Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.

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