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Кайтан о госнаграде врачам за борьбу с коронавирусом: это признание всех медиков

Кайтан о госнаграде врачам за борьбу с коронавирусом: это признание всех медиков

На днях президент Аслан Бжания подписал указ о награждении восьмерых врачей орденом "Ахьдз-Апша" III степени за большие заслуги в борьбе с распространением... 22.03.2022, Sputnik Абхазия

2022-03-22T10:44+0300

2022-03-22T10:44+0300

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Кайтан о поощрении врачей во время пандемии Кайтан о поощрении врачей во время пандемии

На днях президент Аслан Бжания подписал указ о награждении восьмерых врачей орденом "Ахьдз-Апша" III степени за большие заслуги в борьбе с распространением коронавирусной инфекции и высокий профессионализм. Насколько важно поощрять врачей и о том, каково им приходилось в пандемию, в эфире радио Sputnik рассказал один из обладателей госнаграды и.о. заведующего инфекционным отделением Гудаутской ЦРБ Анри Кайтан."Считаю, что эта награда не только мне, но и всем коллегам, которые сделали огромный вклад в борьбу с пандемией. Такие награждения нам не всегда кажутся справедливыми, потому что кого-то не вспомнили, кого-то не упомянули, кого-то не наградили. Но будем считать, что это признание медиков в борьбе с инфекцией. Все, даже те, кто не работал в самих ковидных госпиталях, тоже внесли свой вклад, потому что нагрузка на медиков увеличилась. Каждый медик в борьбе принимал участие прямо или опосредованно", – отметил Кайтан. Врач отметил, что медикам сейчас удалось прийти в себя, так как пандемия пошла на спад, резко сократилось количество пациентов."Ритм работы стал спокойнее. Медицина уже должна потихоньку переходить на мирные рельсы", – считает Анри Кайтан. Подробности слушайте в аудиофайле.

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