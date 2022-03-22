https://sputnik-abkhazia.ru/20220322/kaytan-o-gosnagrade-vracham-za-borbu-s-koronavirusom-eto-priznanie-vsekh-medikov--1038234446.html
Кайтан о госнаграде врачам за борьбу с коронавирусом: это признание всех медиков
Кайтан о госнаграде врачам за борьбу с коронавирусом: это признание всех медиков
На днях президент Аслан Бжания подписал указ о награждении восьмерых врачей орденом "Ахьдз-Апша" III степени за большие заслуги в борьбе с распространением... 22.03.2022, Sputnik Абхазия
2022-03-22T10:44+0300
2022-03-22T10:44+0300
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Кайтан о поощрении врачей во время пандемии
Кайтан о поощрении врачей во время пандемии
На днях президент Аслан Бжания подписал указ о награждении восьмерых врачей орденом "Ахьдз-Апша" III степени за большие заслуги в борьбе с распространением коронавирусной инфекции и высокий профессионализм. Насколько важно поощрять врачей и о том, каково им приходилось в пандемию, в эфире радио Sputnik рассказал один из обладателей госнаграды и.о. заведующего инфекционным отделением Гудаутской ЦРБ Анри Кайтан."Считаю, что эта награда не только мне, но и всем коллегам, которые сделали огромный вклад в борьбу с пандемией. Такие награждения нам не всегда кажутся справедливыми, потому что кого-то не вспомнили, кого-то не упомянули, кого-то не наградили. Но будем считать, что это признание медиков в борьбе с инфекцией. Все, даже те, кто не работал в самих ковидных госпиталях, тоже внесли свой вклад, потому что нагрузка на медиков увеличилась. Каждый медик в борьбе принимал участие прямо или опосредованно", – отметил Кайтан. Врач отметил, что медикам сейчас удалось прийти в себя, так как пандемия пошла на спад, резко сократилось количество пациентов."Ритм работы стал спокойнее. Медицина уже должна потихоньку переходить на мирные рельсы", – считает Анри Кайтан. Подробности слушайте в аудиофайле.
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подкасты коронавирус, абхазия, мировая пандемия коронавируса covid-19, аудио
На днях президент Аслан Бжания подписал указ о награждении восьмерых врачей орденом "Ахьдз-Апша" III степени за большие заслуги в борьбе с распространением коронавирусной инфекции и высокий профессионализм. Насколько важно поощрять врачей и о том, каково им приходилось в пандемию, в эфире радио Sputnik рассказал один из обладателей госнаграды и.о. заведующего инфекционным отделением Гудаутской ЦРБ Анри Кайтан.
"Считаю, что эта награда не только мне, но и всем коллегам, которые сделали огромный вклад в борьбу с пандемией. Такие награждения нам не всегда кажутся справедливыми, потому что кого-то не вспомнили, кого-то не упомянули, кого-то не наградили. Но будем считать, что это признание медиков в борьбе с инфекцией. Все, даже те, кто не работал в самих ковидных госпиталях, тоже внесли свой вклад, потому что нагрузка на медиков увеличилась. Каждый медик в борьбе принимал участие прямо или опосредованно", – отметил Кайтан.
Врач отметил, что медикам сейчас удалось прийти в себя, так как пандемия пошла на спад, резко сократилось количество пациентов.
"Ритм работы стал спокойнее. Медицина уже должна потихоньку переходить на мирные рельсы", – считает Анри Кайтан.
Подробности слушайте в аудиофайле.