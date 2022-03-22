https://sputnik-abkhazia.ru/20220322/moskalkova-soobschila-o-sozdanii-obedineniya-ombudsmenov-abkhazii-dnr-lnr-i-yuzhnoy-osetii-1038246079.html

Москалькова сообщила о создании объединения омбудсменов Абхазии, ДНР, ЛНР и Южной Осетии

Москалькова сообщила о создании объединения омбудсменов Абхазии, ДНР, ЛНР и Южной Осетии

В Москве состоялось заседание Комитета Государственной Думы по делам Содружества Независимых Государств, евразийской интеграции и связям с соотечественниками. 22.03.2022, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 22 мар – Sputnik. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила о "работе по созданию нового интеграционного объединения, которое включит омбудсменов ДНР, ЛНР, Абхазии и Южной Осетии". Об этом пишет РИА Новости. Москалькова также заявила о необходимости подготовить и принять Конвенцию ШОС по правам человека с перспективой создания наднационального органа."Считаю необходимым подготовить и принять Конвенцию ШОС по правам человека с перспективой создания наднационального органа, который будет содействовать обеспечению прав и свобод человека в государствах-членах данного интеграционного сообщества", – говорится в заявлении Москальковой, опубликованном в Telegram-канале по итогам заседания Комитета Государственной Думы по делам Содружества Независимых Государств, евразийской интеграции и связям с соотечественниками.

https://sputnik-abkhazia.ru/20211015/ne-russkie-no-chast-russkogo-mira-o-chem-govorili-na-kongresse-sootechestvennikov-1035915905.html

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