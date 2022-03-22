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Пациентка с COVID-19 скончалась в Сухумской инфекционной больнице
Пациентка с COVID-19 скончалась в Сухумской инфекционной больнице
Общее число выявленных случаев коронавируса в Абхазии на сегодняшний день составляет 53224 человек. Зарегистрировано 676 летальных случаев. Выздоровели 49052... 22.03.2022, Sputnik Абхазия
2022-03-22T23:12+0300
2022-03-22T23:12+0300
2022-03-22T23:19+0300
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СУХУМ, 22 мар - Sputnik. Пациентка 75 лет с COVID-19 скончалась в Сухумской инфекционной больнице, сообщает оперштаб по защите населения от коронавируса. В Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 23 пациента, в тяжелом состоянии 4 человека, состояние здоровья 19 пациентов – средней степени тяжести. В Сухумской инфекционной больнице 15 пациентов, 10 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Очамчырской ЦРБ - 8, в Гагрской ЦРБ – 8, в Ткуарчалской ЦРБ – 4 пациента.
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мировая пандемия коронавируса covid-19, медицина, абхазия
Пациентка с COVID-19 скончалась в Сухумской инфекционной больнице
23:12 22.03.2022 (обновлено: 23:19 22.03.2022) Подписаться на
Общее число выявленных случаев коронавируса в Абхазии на сегодняшний день составляет 53224 человек. Зарегистрировано 676 летальных случаев. Выздоровели 49052 человека.
СУХУМ, 22 мар - Sputnik. Пациентка 75 лет с COVID-19 скончалась в Сухумской инфекционной больнице, сообщает оперштаб по защите населения от коронавируса.
Диагноз коронавирусная инфекция подтвержден у 33 человек из 170 протестированных в Абхазии.
В Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 23 пациента, в тяжелом состоянии 4 человека, состояние здоровья 19 пациентов – средней степени тяжести.
В Сухумской инфекционной больнице 15 пациентов, 10 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Очамчырской ЦРБ - 8, в Гагрской ЦРБ – 8, в Ткуарчалской ЦРБ – 4 пациента.