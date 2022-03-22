https://sputnik-abkhazia.ru/20220322/patsientka-s-covid-19-skonchalas-v-sukhumskoy-infektsionnoy-bolnitse-1038257729.html

Пациентка с COVID-19 скончалась в Сухумской инфекционной больнице

Пациентка с COVID-19 скончалась в Сухумской инфекционной больнице

Общее число выявленных случаев коронавируса в Абхазии на сегодняшний день составляет 53224 человек. Зарегистрировано 676 летальных случаев. Выздоровели 49052... 22.03.2022, Sputnik Абхазия

2022-03-22T23:12+0300

2022-03-22T23:12+0300

2022-03-22T23:19+0300

ситуация с коронавирусом в абхазии

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СУХУМ, 22 мар - Sputnik. Пациентка 75 лет с COVID-19 скончалась в Сухумской инфекционной больнице, сообщает оперштаб по защите населения от коронавируса. В Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 23 пациента, в тяжелом состоянии 4 человека, состояние здоровья 19 пациентов – средней степени тяжести. В Сухумской инфекционной больнице 15 пациентов, 10 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Очамчырской ЦРБ - 8, в Гагрской ЦРБ – 8, в Ткуарчалской ЦРБ – 4 пациента.

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Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

мировая пандемия коронавируса covid-19, медицина, абхазия