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Песков: Россия может использовать ядерное оружие только в случае реальной угрозы стране
Песков: Россия может использовать ядерное оружие только в случае реальной угрозы стране
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выступил в эфире телеканала CNN. 22.03.2022, Sputnik Абхазия
2022-03-22T22:26+0300
2022-03-22T22:26+0300
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СУХУМ, 22 мар - Sputnik. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что РФ может использовать ядерное оружие только в случае реальной угрозы существованию страны, пишет РИА Новости."У нас есть концепция национальной безопасности, она в открытом доступе, вы можете прочитать все причины, по которым может использоваться ядерное оружие. То есть, если будет угроза существованию страны, то оно может быть использовано в соответствии с нашей концепцией. Других причин, упомянутых в этом тексте, нет", - заявил Песков в эфире телеканала CNN.Пресс-секретарь Путина также заявил, что Россия до последнего момента не хотела верить, что никто не послушает ее обеспокоенности, надеялась, что Украина не будет готовиться к ударам по Донбассу, надеялась, что в итоге случится прорыв в "нормандском формате", однако России все-таки стало абсолютно понятно, что Украина пойдет на наступление против Донбасса.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220322/eto-klyuch-k-pobede-perelomnyy-moment-rossiyskoy-spetsoperatsii-1038241873.html
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дмитрий песков, россия, ядерное оружие, политика, в мире
Песков: Россия может использовать ядерное оружие только в случае реальной угрозы стране
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выступил в эфире телеканала CNN.
СУХУМ, 22 мар - Sputnik.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что РФ может использовать ядерное оружие только в случае реальной угрозы существованию страны, пишет РИА Новости.
"У нас есть концепция национальной безопасности, она в открытом доступе, вы можете прочитать все причины, по которым может использоваться ядерное оружие. То есть, если будет угроза существованию страны, то оно может быть использовано в соответствии с нашей концепцией. Других причин, упомянутых в этом тексте, нет", - заявил Песков в эфире телеканала CNN.
Пресс-секретарь Путина также заявил, что Россия до последнего момента не хотела верить, что никто не послушает ее обеспокоенности, надеялась, что Украина не будет готовиться к ударам по Донбассу, надеялась, что в итоге случится прорыв в "нормандском формате", однако России все-таки стало абсолютно понятно, что Украина пойдет на наступление против Донбасса.