https://sputnik-abkhazia.ru/20220322/piliya-o-prave-vosstanovleniya-abkhazskoy-natsionalnoy-prinadlezhnosti-spravedlivo-1038245248.html

Пилия о праве восстановления абхазской национальной принадлежности: справедливо

Пилия о праве восстановления абхазской национальной принадлежности: справедливо

Решение депутатов о предоставлении гражданам Абхазии, иностранным гражданам и лицам без гражданства, проживающим в республике, права на восстановление... 22.03.2022, Sputnik Абхазия

2022-03-22T15:30+0300

2022-03-22T15:30+0300

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Пилия о праве восстановления абхазской национальной принадлежности: справедливо Пилия о праве восстановления абхазской национальной принадлежности: справедливо

Парламент Абхазии в окончательном чтении внес изменения в Гражданский кодекс республики и закон "Об актах гражданского состояния".Согласно изменениям, в статью 47 часть 1 Гражданского кодекса вносится дополнение, предусматривающее предоставление гражданам Абхазии, иностранным гражданам и лицам без гражданства, проживающим на территории республики, права не только на перемену, но и на восстановление абхазской национальной принадлежности.В объяснительной записке говорится, что изменения дадут возможность избежать ограничения прав граждан определенной категории, желающих восстановить свою национальную принадлежность. Они позволят восполнить пробелы в данной сфере правового регулирования, предоставив гражданам право не только на перемену, но и на восстановление абхазской национальной принадлежности и расширив круг субъектов, обладающих этим правом."Думаю, совершенно верно было сделано, много времени потеряли и за эти годы потеряли молодежь, люди поменяли настроение. Надеюсь, сейчас с этой новой нормой ситуация в районе тоже будет меняться. Ко мне часто обращаются люди, которые говорят, что они исконные абхазы, но кроме устных, никаких юридических доказательств не могли предоставить. Законодательство это запрещало, а сейчас ситуация поменялась. Думаю, очень полезная и нужная норма", – сказал Пилия.По его мнению, не будет шквала обращений от жителей района по данному вопросу, а только те, кто имеет исконные абхазские фамилии захотят восстановить свою национальную принадлежность.

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