https://sputnik-abkhazia.ru/20220322/turbaza-eksperty-o-tom-vygodno-li-razvivat-delovoy-turizm-v-abkhazii-1038250043.html

Турбаза: эксперты о том, выгодно ли развивать деловой туризм в Абхазии

Турбаза: эксперты о том, выгодно ли развивать деловой туризм в Абхазии

О возможностях развития делового туризма и насколько он может быть выгодным, в эфире радио рассказали коммерческий директор гостиницы в Сухуме Астанда Логуа... 22.03.2022, Sputnik Абхазия

2022-03-22T20:30+0300

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Турбаза: эксперты о развитии делового туризма в Абхазии Турбаза: эксперты о развитии делового туризма в Абхазии

Наряду с традиционным туризмом Абхазии необходимо развивать и другие направления, в том числе и деловой туризм. По словам Логуа, в последнее время деловой туризм в Абхазии набирает обороты, и направление очень актуально для страны, для его развития необходима поддержка государства, сказала она.Эксперт по гостиничному консалтингу Мария Мальцева отметила, что поток делового туризма и корпоративного направлен в межсезонье, а не в лето. Для того чтобы продержаться наплаву, любой думающий владелец бизнеса и любой отельер рассматривает деловой туризм как точку прироста, подчеркнула Мальцева.Гендиректор сочинской компании СОУД Инна Захарченко рассказала, как деловой туризм влияет на турсферу в целом.Подробности слушайте в аудиофайле.

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