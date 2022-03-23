https://sputnik-abkhazia.ru/20220323/dbar-o-neobkhodimosti-monitoringa-rek-abkhazii-pomozhet-preduprezhdat-ob-opasnykh-yavleniyakh--1038246850.html
Дбар о необходимости мониторинга рек Абхазии: поможет предупреждать об опасных явлениях
Дбар о необходимости мониторинга рек Абхазии: поможет предупреждать об опасных явлениях
Институт экологии Академии наук Абхазии разрабатывает систему мониторинга реки Гумиста. В чем заключается этот проект, что он подразумевает и почему важно... 23.03.2022, Sputnik Абхазия
2022-03-23T09:04+0300
2022-03-23T09:04+0300
2022-03-23T09:04+0300
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Дбар о необходимости мониторинга рек Абхазии: поможет предупреждать об опасных явлениях
Дбар о необходимости мониторинга рек Абхазии: поможет предупреждать об опасных явлениях
Институт экологии Академии наук Абхазии осуществляет разработку системы мониторинга реки Гумиста.Проект направлен на то, чтобы минимизировать риск от наводнений и паводков, вызванных глобальным изменением климата.Сегодня во всем мире существуют серьезные климатические проблемы, и в первую очередь это касается вопросов, связанных с увеличением количество осадков, отметил Дбар в беседе на радио."Нам не нужно далеких иллюстраций, это можно увидеть и по прошлогодним событиям, которые произошли в столице. Во многих странах принимаются особые концепции, связанные с адаптациями к изменению климата, но в силу определенных обстоятельств в Абхазии пока никто не подошел к формулированию такой задачи", – отметил Дбар.Директор Института экологии привел в пример систему, которая функционирует в Краснодарском крае и в Крыму. Системы стоят на реках и в режиме реального времени проводят измерения уровня рек. Дбар отметил необходимость установки системы в Абхазии, которая могла бы стать доступной и усвояемой силами абхазских специалистов, и рассказал о пилотном проекте на реке Гумиста.Подробности слушайте в аудиофайле.
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Дбар о необходимости мониторинга рек Абхазии: поможет предупреждать об опасных явлениях
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Институт экологии Академии наук Абхазии разрабатывает систему мониторинга реки Гумиста. В чем заключается этот проект, что он подразумевает и почему важно вести постоянные наблюдения, в эфире радио Sputnik рассказал директор Института экологии АНА Роман Дбар.
Институт экологии Академии наук Абхазии осуществляет разработку системы мониторинга реки Гумиста.
Проект направлен на то, чтобы минимизировать риск от наводнений и паводков, вызванных глобальным изменением климата.
Сегодня во всем мире существуют серьезные климатические проблемы, и в первую очередь это касается вопросов, связанных с увеличением количество осадков, отметил Дбар в беседе на радио.
"Нам не нужно далеких иллюстраций, это можно увидеть и по прошлогодним событиям, которые произошли в столице. Во многих странах принимаются особые концепции, связанные с адаптациями к изменению климата, но в силу определенных обстоятельств в Абхазии пока никто не подошел к формулированию такой задачи", – отметил Дбар.
Директор Института экологии привел в пример систему, которая функционирует в Краснодарском крае и в Крыму. Системы стоят на реках и в режиме реального времени проводят измерения уровня рек. Дбар отметил необходимость установки системы в Абхазии, которая могла бы стать доступной и усвояемой силами абхазских специалистов, и рассказал о пилотном проекте на реке Гумиста.
Подробности слушайте в аудиофайле.