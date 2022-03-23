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Доллар и евро упали на фоне решения России экспортировать газ за рубли
Доллар и евро упали на фоне решения России экспортировать газ за рубли
Рубль уверенно вырос в среду, отвоевав у доллара рубеж в 100 руб/$. 23.03.2022, Sputnik Абхазия
2022-03-23T19:55+0300
2022-03-23T19:55+0300
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СУХУМ, 23 мар - Sputnik. Курс доллара расчетами "завтра" на 19:00 упал на 5,81 рубля, до 97,74 рубля, евро - на 6,49 рубля, до 108,01 рубля, российская валюта выросла от решения Путина экспортировать недружественным странам газ за рубли, сообщает РИА Новости по данным Московской биржи.Торги в пятницу по решению Центробанка России закончились в 19:00 по Москве против традиционных 23:50.В среду президент России Владимир Путин заявил, что поставлять российские товары в ЕС и США и получать оплату в их валюте не имеет смысла, оплата газа будет переведена в рубли. Путин поручил ЦБ и правительству в недельный срок определить порядок совершения операций с Европой в рублях.
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Доллар и евро упали на фоне решения России экспортировать газ за рубли
19:55 23.03.2022 (обновлено: 20:39 23.03.2022) Подписаться на
Рубль уверенно вырос в среду, отвоевав у доллара рубеж в 100 руб/$.
СУХУМ, 23 мар - Sputnik.
Курс доллара расчетами "завтра" на 19:00 упал на 5,81 рубля, до 97,74 рубля, евро - на 6,49 рубля, до 108,01 рубля, российская валюта выросла от решения Путина экспортировать недружественным странам газ за рубли, сообщает РИА Новости
по данным Московской биржи.
Торги в пятницу по решению Центробанка России закончились в 19:00 по Москве против традиционных 23:50.
В среду президент России Владимир Путин заявил, что поставлять российские товары в ЕС и США и получать оплату в их валюте не имеет смысла, оплата газа будет переведена в рубли. Путин поручил ЦБ и правительству в недельный срок определить порядок совершения операций с Европой в рублях.