https://sputnik-abkhazia.ru/20220323/dollar-upal-na-fone-resheniya-rossii-eksportirovat-gaz-za-rubli-1038270786.html

Доллар и евро упали на фоне решения России экспортировать газ за рубли

Доллар и евро упали на фоне решения России экспортировать газ за рубли

Рубль уверенно вырос в среду, отвоевав у доллара рубеж в 100 руб/$. 23.03.2022, Sputnik Абхазия

2022-03-23T19:55+0300

2022-03-23T19:55+0300

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СУХУМ, 23 мар - Sputnik. Курс доллара расчетами "завтра" на 19:00 упал на 5,81 рубля, до 97,74 рубля, евро - на 6,49 рубля, до 108,01 рубля, российская валюта выросла от решения Путина экспортировать недружественным странам газ за рубли, сообщает РИА Новости по данным Московской биржи.Торги в пятницу по решению Центробанка России закончились в 19:00 по Москве против традиционных 23:50.В среду президент России Владимир Путин заявил, что поставлять российские товары в ЕС и США и получать оплату в их валюте не имеет смысла, оплата газа будет переведена в рубли. Путин поручил ЦБ и правительству в недельный срок определить порядок совершения операций с Европой в рублях.

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россия, в мире, новости, валюта, доллары, евро, рубль