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Фонд "Ашана" открыл сбор на лечение двух девочек с ДЦП
Фонд "Ашана" открыл сбор на лечение двух девочек с ДЦП
Культурно-благотворительный фонд "Ашана" открыл сбор на курс лечения Валерии Джинджолия и Марии Кесян. 23.03.2022, Sputnik Абхазия
2022-03-23T16:35+0300
2022-03-23T16:35+0300
2022-03-23T16:40+0300
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Девочки родились с диагнозом детский церебральный паралич. Уже несколько лет три раза в год они проходят курс лечения у тераписта Республиканского детского реабилитационного центра Еревана Армине Чопурян.Результаты занятий налицо – Валерия уже пробует самостоятельно ходить, а Мария может уверенно сидеть и вставать. Но впереди много работы.Специалист занимается с девочками по методу бобат-терапии. Основной принцип – применение специальных положений тела, которые позволяют стимулировать движения за счет растяжения коротких мышц, мобилизации или движения суставов.Стоимость одного курса лечения – 179 тысяч 776 рублей.О способах оказания помощи Валерии Джинджолия и Марии Кесян можно узнать на официальном сайте Культурно-благотворительного фонда "Ашана".
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видео, мультимедиа, культурно-благотворительный фонд "ашана", дети, лечение, благотворительность, видео
Фонд "Ашана" открыл сбор на лечение двух девочек с ДЦП
16:35 23.03.2022 (обновлено: 16:40 23.03.2022) Подписаться на
Культурно-благотворительный фонд "Ашана" открыл сбор на курс лечения Валерии Джинджолия и Марии Кесян.
Девочки родились с диагнозом детский церебральный паралич. Уже несколько лет три раза в год они проходят курс лечения у тераписта Республиканского детского реабилитационного центра Еревана Армине Чопурян.
Результаты занятий налицо – Валерия уже пробует самостоятельно ходить, а Мария может уверенно сидеть и вставать. Но впереди много работы.
Специалист занимается с девочками по методу бобат-терапии. Основной принцип – применение специальных положений тела, которые позволяют стимулировать движения за счет растяжения коротких мышц, мобилизации или движения суставов.
Стоимость одного курса лечения – 179 тысяч 776 рублей.
О способах оказания помощи Валерии Джинджолия и Марии Кесян можно узнать на официальном сайте Культурно-благотворительного фонда "Ашана"
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