https://sputnik-abkhazia.ru/20220323/fond-ashana-otkryl-sbor-na-lechenie-dvukh-devochek-s-dtsp-1038262958.html

Фонд "Ашана" открыл сбор на лечение двух девочек с ДЦП

Фонд "Ашана" открыл сбор на лечение двух девочек с ДЦП

Культурно-благотворительный фонд "Ашана" открыл сбор на курс лечения Валерии Джинджолия и Марии Кесян. 23.03.2022, Sputnik Абхазия

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Девочки родились с диагнозом детский церебральный паралич. Уже несколько лет три раза в год они проходят курс лечения у тераписта Республиканского детского реабилитационного центра Еревана Армине Чопурян.Результаты занятий налицо – Валерия уже пробует самостоятельно ходить, а Мария может уверенно сидеть и вставать. Но впереди много работы.Специалист занимается с девочками по методу бобат-терапии. Основной принцип – применение специальных положений тела, которые позволяют стимулировать движения за счет растяжения коротких мышц, мобилизации или движения суставов.Стоимость одного курса лечения – 179 тысяч 776 рублей.О способах оказания помощи Валерии Джинджолия и Марии Кесян можно узнать на официальном сайте Культурно-благотворительного фонда "Ашана".

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Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

видео, мультимедиа, культурно-благотворительный фонд "ашана", дети, лечение, благотворительность, видео