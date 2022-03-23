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Кадры уничтожения российскими вертолетами ангара ВСУ с вооружением

Кадры уничтожения российскими вертолетами ангара ВСУ с вооружением

Минобороны РФ опубликовало видео разрушения украинского военного склада вертолетами Ка-52 с расстояния более семи километров. 23.03.2022, Sputnik Абхазия

2022-03-23T14:18+0300

2022-03-23T14:18+0300

2022-03-23T14:33+0300

военная спецоперация рф в донбассе

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Удар был нанесен противотанковым ракетным комплексом "Вихрь" с режима висения.Ка-52 "Аллигатор" предназначен для поражения, в первую очередь, бронированной техники и живой силы противника на поле боя. В арсенал вертолета входят управляемые ракеты "Атака" и "Вихрь", неуправляемые авиационные ракеты разных калибров, машина может нести авиабомбы и оснащена 30-миллиметровой пушкой.Армейская авиация в рамках специальной военной операции выполняет задачи по сопровождению колонн, уничтожению бронетехники, доставке десанта, военных грузов, авиационной поддержки подразделений.

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видео, мультимедиа, россия, министерство обороны рф, украина, видео