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Совещание Владимира Путина с правительством России. Прямая трансляция
Ситуация на границе Крыма с Украиной - Sputnik Абхазия, 1920, 27.02.2022
Военная спецоперация РФ в Донбассе
Россия 24 февраля начала спецоперацию по демилитаризации Украины в ответ на просьбу донбасских республик о помощи. Ранее Путин признал суверенитет ЛНР и ДНР.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220323/kadry-udara-vosmi-kalibrov-po-voennym-obektam-ukrainy-1038263918.html
Кадры уничтожения российскими вертолетами ангара ВСУ с вооружением
Кадры уничтожения российскими вертолетами ангара ВСУ с вооружением
Минобороны РФ опубликовало видео разрушения украинского военного склада вертолетами Ка-52 с расстояния более семи километров. 23.03.2022, Sputnik Абхазия
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Удар был нанесен противотанковым ракетным комплексом "Вихрь" с режима висения.Ка-52 "Аллигатор" предназначен для поражения, в первую очередь, бронированной техники и живой силы противника на поле боя. В арсенал вертолета входят управляемые ракеты "Атака" и "Вихрь", неуправляемые авиационные ракеты разных калибров, машина может нести авиабомбы и оснащена 30-миллиметровой пушкой.Армейская авиация в рамках специальной военной операции выполняет задачи по сопровождению колонн, уничтожению бронетехники, доставке десанта, военных грузов, авиационной поддержки подразделений.
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видео, мультимедиа, россия, министерство обороны рф, украина, видео

Кадры уничтожения российскими вертолетами ангара ВСУ с вооружением

14:18 23.03.2022 (обновлено: 14:33 23.03.2022)
© Видео РИА
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Минобороны РФ опубликовало видео разрушения украинского военного склада вертолетами Ка-52 с расстояния более семи километров.
Удар был нанесен противотанковым ракетным комплексом "Вихрь" с режима висения.
Ка-52 "Аллигатор" предназначен для поражения, в первую очередь, бронированной техники и живой силы противника на поле боя. В арсенал вертолета входят управляемые ракеты "Атака" и "Вихрь", неуправляемые авиационные ракеты разных калибров, машина может нести авиабомбы и оснащена 30-миллиметровой пушкой.
Армейская авиация в рамках специальной военной операции выполняет задачи по сопровождению колонн, уничтожению бронетехники, доставке десанта, военных грузов, авиационной поддержки подразделений.
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