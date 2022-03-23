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Менее 40 случаев коронавируса выявили в Абхазии
Менее 40 случаев коронавируса выявили в Абхазии
Всего с начала пандемии в республике зафиксировано свыше 53 тысяч случаев COVID-19. 23.03.2022, Sputnik Абхазия
2022-03-23T23:46+0300
2022-03-23T23:46+0300
2022-03-23T23:47+0300
ситуация с коронавирусом в абхазии
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СУХУМ, 23 мар - Sputnik. Тестирование на коронавирусную инфекцию провели у 143 человек за сутки, положительный тест получили 39 из них, сообщает Оперштаб по защите населения Абхазаии от коронавируса. В Гудаутской ЦРБ на стационарном лечении 23 пациента, в тяжелом состоянии трое из них, состояние здоровья 20 пациентов – средней степени тяжести. В Сухумской инфекционной больнице 12 пациентов, пять человек в тяжелом состоянии здоровья, в Очамчырской ЦРБ - шесть, в Гагрской ЦРБ – шесть, в Ткуарчалской ЦРБ – пять пациентов. Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 53263 человек. Зарегистрировано 676 летальных случаев. Выздоровели 49178 человек.
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Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
новости, мировая пандемия коронавируса covid-19, абхазия
Менее 40 случаев коронавируса выявили в Абхазии
23:46 23.03.2022 (обновлено: 23:47 23.03.2022) Подписаться на
Всего с начала пандемии в республике зафиксировано свыше 53 тысяч случаев COVID-19.
СУХУМ, 23 мар - Sputnik. Тестирование на коронавирусную инфекцию провели у 143 человек за сутки, положительный тест получили 39 из них, сообщает Оперштаб по защите населения Абхазаии от коронавируса.
В Гудаутской ЦРБ на стационарном лечении 23 пациента, в тяжелом состоянии трое из них, состояние здоровья 20 пациентов – средней степени тяжести. В Сухумской инфекционной больнице 12 пациентов, пять человек в тяжелом состоянии здоровья, в Очамчырской ЦРБ - шесть, в Гагрской ЦРБ – шесть, в Ткуарчалской ЦРБ – пять пациентов.
Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 53263 человек. Зарегистрировано 676 летальных случаев. Выздоровели 49178 человек.