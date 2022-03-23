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Менее 40 случаев коронавируса выявили в Абхазии

Менее 40 случаев коронавируса выявили в Абхазии

Всего с начала пандемии в республике зафиксировано свыше 53 тысяч случаев COVID-19. 23.03.2022, Sputnik Абхазия

2022-03-23T23:46+0300

2022-03-23T23:46+0300

2022-03-23T23:47+0300

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СУХУМ, 23 мар - Sputnik. Тестирование на коронавирусную инфекцию провели у 143 человек за сутки, положительный тест получили 39 из них, сообщает Оперштаб по защите населения Абхазаии от коронавируса. В Гудаутской ЦРБ на стационарном лечении 23 пациента, в тяжелом состоянии трое из них, состояние здоровья 20 пациентов – средней степени тяжести. В Сухумской инфекционной больнице 12 пациентов, пять человек в тяжелом состоянии здоровья, в Очамчырской ЦРБ - шесть, в Гагрской ЦРБ – шесть, в Ткуарчалской ЦРБ – пять пациентов. Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 53263 человек. Зарегистрировано 676 летальных случаев. Выздоровели 49178 человек.

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новости, мировая пандемия коронавируса covid-19, абхазия