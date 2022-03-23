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Посредник: Читанава о хамсовой путине, заповедниках и промышленных объектах
Посредник: Читанава о хамсовой путине, заповедниках и промышленных объектах
Глава Госкомитета по экологии Савелий Читанава в программе "Посредник" рассказал о строящейся нефтебазе, хамсовой путине и других актуальных вопросах. 23.03.2022, Sputnik Абхазия
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Посредник: Читанава
Посредник: Читанава
Как рассказал Читанава, место, которое выделено под нефтебазу в районе реки Бзыбь, не новое. В советское время эта территория была отведена под промбазу."Изначально прошла информация, что это будет нефтеперерабатывающий завод. Но по логике, этого не должно быть, потому что такая транспортная логистика не укладывается в нормальное русло. Оказалось, что это будет нефтебаза. Руководители данного предприятия принесли все документы. Буем изучать и проводить экспертизу", – рассказал Читанава. Подробности слушайте в аудиофайле.
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Посредник: Читанава о хамсовой путине, заповедниках и промышленных объектах

18:14 23.03.2022
Радио
Посредник: Читанава
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Глава Госкомитета по экологии Савелий Читанава в программе "Посредник" рассказал о строящейся нефтебазе, хамсовой путине и других актуальных вопросах.
Как рассказал Читанава, место, которое выделено под нефтебазу в районе реки Бзыбь, не новое. В советское время эта территория была отведена под промбазу.
"Изначально прошла информация, что это будет нефтеперерабатывающий завод. Но по логике, этого не должно быть, потому что такая транспортная логистика не укладывается в нормальное русло. Оказалось, что это будет нефтебаза. Руководители данного предприятия принесли все документы. Буем изучать и проводить экспертизу", – рассказал Читанава.

Подробности слушайте в аудиофайле.
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