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Посредник: Читанава о хамсовой путине, заповедниках и промышленных объектах

Посредник: Читанава о хамсовой путине, заповедниках и промышленных объектах

Глава Госкомитета по экологии Савелий Читанава в программе "Посредник" рассказал о строящейся нефтебазе, хамсовой путине и других актуальных вопросах. 23.03.2022, Sputnik Абхазия

2022-03-23T18:14+0300

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Посредник: Читанава Посредник: Читанава

Как рассказал Читанава, место, которое выделено под нефтебазу в районе реки Бзыбь, не новое. В советское время эта территория была отведена под промбазу."Изначально прошла информация, что это будет нефтеперерабатывающий завод. Но по логике, этого не должно быть, потому что такая транспортная логистика не укладывается в нормальное русло. Оказалось, что это будет нефтебаза. Руководители данного предприятия принесли все документы. Буем изучать и проводить экспертизу", – рассказал Читанава. Подробности слушайте в аудиофайле.

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