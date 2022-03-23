https://sputnik-abkhazia.ru/20220323/putin-nedruzhestvennye-strany-budut-platit-za-rossiyskiy-gaz-v-rublyakh-1038266127.html

Путин: недружественные страны будут платить за российский газ в рублях

Путин: недружественные страны будут платить за российский газ в рублях

Европа не отказалась от импорта нефти и газа из России, как это сделали США в свете ужесточения антироссийских санкций на фоне спецоперации в Украине. 23.03.2022, Sputnik Абхазия

2022-03-23T16:11+0300

2022-03-23T16:11+0300

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СУХУМ, 23 мар – Sputnik. Россия в скором времени переведет расчеты за поставку газа недружественным странам в рубли, заявил президент Владимир Путин на совещании с правительством в среду, 23 марта."Поставлять наши товары в Европейский союз, в Соединенные Штаты и получать оплату в долларах, евро, ряде других валют не имеет для нас уже никакого смысла. Поэтому мною принято решение в самое короткое время реализовать комплекс мер по переводу оплаты — начнем с этого, с нашего природного газа — переводу оплаты нашего природного газа, поставляемого в так называемые недружественные страны, за российские рубли. То есть отказаться от использования в таких расчетах всех скомпрометировавших себя валют", – отметил он.Путин поручил правительству направить соответствующую директиву "Газпрому" по внесению изменений в действующий контракт. При этом глава государства подчеркнул, что поставки продолжатся в соответствии с уже оговоренными объемами и ценами, так как Россия выполняет взятые на себя обязательства.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220308/kto-ne-protiv-nas-tot-s-nami-rossiya-oglasila-spisok-nedruzhestvennykh-stran-1037991048.html

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