https://sputnik-abkhazia.ru/20220323/putin-nedruzhestvennye-strany-budut-platit-za-rossiyskiy-gaz-v-rublyakh-1038266127.html
Путин: недружественные страны будут платить за российский газ в рублях
Путин: недружественные страны будут платить за российский газ в рублях
Европа не отказалась от импорта нефти и газа из России, как это сделали США в свете ужесточения антироссийских санкций на фоне спецоперации в Украине. 23.03.2022, Sputnik Абхазия
2022-03-23T16:11+0300
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СУХУМ, 23 мар – Sputnik. Россия в скором времени переведет расчеты за поставку газа недружественным странам в рубли, заявил президент Владимир Путин на совещании с правительством в среду, 23 марта."Поставлять наши товары в Европейский союз, в Соединенные Штаты и получать оплату в долларах, евро, ряде других валют не имеет для нас уже никакого смысла. Поэтому мною принято решение в самое короткое время реализовать комплекс мер по переводу оплаты — начнем с этого, с нашего природного газа — переводу оплаты нашего природного газа, поставляемого в так называемые недружественные страны, за российские рубли. То есть отказаться от использования в таких расчетах всех скомпрометировавших себя валют", – отметил он.Путин поручил правительству направить соответствующую директиву "Газпрому" по внесению изменений в действующий контракт. При этом глава государства подчеркнул, что поставки продолжатся в соответствии с уже оговоренными объемами и ценами, так как Россия выполняет взятые на себя обязательства.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220308/kto-ne-protiv-nas-tot-s-nami-rossiya-oglasila-spisok-nedruzhestvennykh-stran-1037991048.html
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россия, европа, сша, газ, новости, валюта
Путин: недружественные страны будут платить за российский газ в рублях
16:11 23.03.2022 (обновлено: 16:29 23.03.2022) Подписаться на
Европа не отказалась от импорта нефти и газа из России, как это сделали США в свете ужесточения антироссийских санкций на фоне спецоперации в Украине.
СУХУМ, 23 мар – Sputnik.
Россия в скором времени переведет расчеты за поставку газа недружественным странам в рубли, заявил
президент Владимир Путин на совещании с правительством в среду, 23 марта.
"Поставлять наши товары в Европейский союз, в Соединенные Штаты и получать оплату в долларах, евро, ряде других валют не имеет для нас уже никакого смысла. Поэтому мною принято решение в самое короткое время реализовать комплекс мер по переводу оплаты — начнем с этого, с нашего природного газа — переводу оплаты нашего природного газа, поставляемого в так называемые недружественные страны, за российские рубли. То есть отказаться от использования в таких расчетах всех скомпрометировавших себя валют", – отметил он.
Путин поручил правительству направить соответствующую директиву "Газпрому" по внесению изменений в действующий контракт. При этом глава государства подчеркнул, что поставки продолжатся в соответствии с уже оговоренными объемами и ценами, так как Россия выполняет взятые на себя обязательства.