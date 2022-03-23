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Совещание Владимира Путина с правительством России. Прямая трансляция
Совещание Владимира Путина с правительством России. Прямая трансляция
Президент России Владимир Путин проводит совещание с правительством по актуальным вопросам жизнеобеспечения страны. 23.03.2022, Sputnik Абхазия
2022-03-23T13:25+0300
2022-03-23T13:25+0300
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видео
мультимедиа
россия
владимир путин
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Президент России Владимир Путин проводит совещание с правительством по актуальным вопросам жизнеобеспечения страны.
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видео, мультимедиа, россия, владимир путин, видео
Совещание Владимира Путина с правительством России. Прямая трансляция
13:25 23.03.2022 (обновлено: 13:28 23.03.2022) Подписаться на
Президент России Владимир Путин проводит совещание с правительством по актуальным вопросам жизнеобеспечения страны.