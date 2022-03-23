https://sputnik-abkhazia.ru/20220323/takie-obstoyatelstva-akhsalba-ob-aktualnykh-voprosakh-klimata-1038265552.html
Такие обстоятельства: Ахсалба об актуальных вопросах климата
Такие обстоятельства: Ахсалба об актуальных вопросах климата
Во Всемирный день метеоролога в эфире радио Sputnik начальник гидрометеорологического и экологического мониторинга Института экологии АНА Асида Ахсалба... 23.03.2022, Sputnik Абхазия
2022-03-23T16:29+0300
2022-03-23T16:29+0300
2022-03-23T16:29+0300
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Такие обстоятельства: Ахсалба об актуальных вопросах климата
Такие обстоятельства: Ахсалба об актуальных вопросах климата
Многие сферы жизнедеятельности человека зависят от погодных условий. Для того чтобы заблаговременно приготовиться к ее изменениям, необходимо обладать достоверным прогнозом. Специалистам, занятым в этой сфере, посвящен профессиональный праздник День гидрометеоролога.О том, как проводится гидрометеорологический и экологический мониторинг в Абхазии, какие есть службы, отделы, инструменты для работы, имеются ли отделения в районах, можно ли верить прогнозам более десяти дней, с чем связаны темпы глобального потепления и каковы дальнейшие прогнозы, об этом в эфире радио Sputnik рассказала начальник гидрометеорологического и экологического мониторинга Института экологии АНА Асида Ахсалба.Беседу можно послушать в аудиофайле выше.
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абхазия, климат, подкасты, аудио
Такие обстоятельства: Ахсалба об актуальных вопросах климата
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Во Всемирный день метеоролога в эфире радио Sputnik начальник гидрометеорологического и экологического мониторинга Института экологии АНА Асида Ахсалба рассказала о точности прогноза погоды и актуальных вопросах по изучению климата.
Многие сферы жизнедеятельности человека зависят от погодных условий. Для того чтобы заблаговременно приготовиться к ее изменениям, необходимо обладать достоверным прогнозом. Специалистам, занятым в этой сфере, посвящен профессиональный праздник День гидрометеоролога.
О том, как проводится гидрометеорологический и экологический мониторинг в Абхазии, какие есть службы, отделы, инструменты для работы, имеются ли отделения в районах, можно ли верить прогнозам более десяти дней, с чем связаны темпы глобального потепления и каковы дальнейшие прогнозы, об этом в эфире радио Sputnik
рассказала начальник гидрометеорологического и экологического мониторинга Института экологии АНА Асида Ахсалба.
Беседу можно послушать в аудиофайле выше.