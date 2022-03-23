https://sputnik-abkhazia.ru/20220323/tarasov-gruziya-ponyala-chto-v-zakavkaze-dlya-zapada-nachnetsya-operatsiya-izgnanie-dyavola-1038259122.html

Тарасов: Грузия поняла, что в Закавказье для Запада начнется операция "изгнание дьявола"

Тарасов: Грузия поняла, что в Закавказье для Запада начнется операция "изгнание дьявола"

Эксперт по вопросам стран Ближнего Востока и Кавказа Станислав Тарасов в эфире радио Sputnik прокомментировал "планы" Саакашвили о присоединении Абхазии и... 23.03.2022, Sputnik Абхазия

2022-03-23T12:12+0300

2022-03-23T12:12+0300

2022-03-23T12:12+0300

радио

подкасты

абхазия

южная осетия

грузия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/03/17/1038259088_0:0:985:554_1920x0_80_0_0_da025277bb2ce170ffc38e1f89bf64c4.jpg

Тарасов: Запад понял, что в Закавказье начнется операция "изгнание дьявола" Тарасов: Запад понял, что в Закавказье начнется операция "изгнание дьявола"

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, выступая на судебном заседании по делу о растрате госсредств, поделился своим планом по присоединению территорий Абхазии и Южной Осетии. По мнению Саакашвили, если в Грузии будут паспорта Евросоюза, они (жители Абхазии и Южной Осетии – ред.) "избавятся от всех комплексов, и это будет мирное возвращение".Как считает эксперт по вопросам стран Ближнего Востока и Кавказа Станислав Тарасов, Саакашвили сошел с ума."Сейчас он говорит о каких-то паспортах ЕС, когда Европа горит синим пламенем. У Европы проблемы в связи с украинским кризисом, у них проблемы с энергоресурсами, продовольственная проблема, геополитическая проблема. О какой Европе может быть сейчас речь? Грузию и Украину не приняли в ЕС, им показали, что дорога в Европу им не светит", – сказал Станислав Тарасов.Он отметил, Грузия поняла, что исход спецоперации России в Украине фактически предрешен. Разгуляться после этого американцам и европейцам в Закавказье не удастся. Там начнется операция "изгнание дьявола". Эксперт считает, что Грузия притихла, потому что не знает, кто будет их союзником в дальнейшем.Подробный комментарий слушайте в нашем аудиофайле.

абхазия

южная осетия

грузия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

подкасты, абхазия, южная осетия, грузия, аудио