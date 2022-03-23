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Три километра ливневых каналов расчистит АЖД в Гагре
Три километра ливневых каналов расчистит АЖД в Гагре
Из-за плохого функционирования ливневых каналов, расчисткой которых занялась "Абхазская железная дорога", вода в период дождей затапливала улицы и жилые дома. 23.03.2022, Sputnik Абхазия
2022-03-23T13:55+0300
2022-03-23T13:55+0300
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в абхазии
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CУХУМ, 23 мар – Sputnik, Бадри Есиава. Три километра ливневых каналов, проходящих вдоль Гагрской ЦРБ и жилых домов, расчистит АЖД в течение одного месяца, сообщил Sputnik помощник генерального директора "Абхазской железной дороги" Октай Хазириши."В районе гагрской больницы проходит железная дорога, и вдоль нее еще в советское время проложили ливневку, которую с годами завалили мусором и не чистили, она забивалась. Происходили разливы воды и затопления жилых домов", – отметил он.По словам Хазириши, плохое функционирование сточных каналов мешало не только железнодорожным путям, но также жителям этой части города. Во время дождей вода заливала улицы и подтапливала частные домовладения.Помощник гендиректора АЖД уточнил, что эти ливневые каналы входят в ведение организации. Общая протяженность участка – три километра. В работе задействована бригада из пяти человек и несколько единиц спецтехники.
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абхазская железная дорога, новости, гагра
Три километра ливневых каналов расчистит АЖД в Гагре
13:55 23.03.2022 (обновлено: 14:23 23.03.2022) Подписаться на
Из-за плохого функционирования ливневых каналов, расчисткой которых занялась "Абхазская железная дорога", вода в период дождей затапливала улицы и жилые дома.
CУХУМ, 23 мар – Sputnik, Бадри Есиава. Три километра ливневых каналов, проходящих вдоль Гагрской ЦРБ и жилых домов, расчистит АЖД в течение одного месяца, сообщил Sputnik помощник генерального директора "Абхазской железной дороги" Октай Хазириши.
"В районе гагрской больницы проходит железная дорога, и вдоль нее еще в советское время проложили ливневку, которую с годами завалили мусором и не чистили, она забивалась. Происходили разливы воды и затопления жилых домов", – отметил он.
По словам Хазириши, плохое функционирование сточных каналов мешало не только железнодорожным путям, но также жителям этой части города. Во время дождей вода заливала улицы и подтапливала частные домовладения.
Помощник гендиректора АЖД уточнил, что эти ливневые каналы входят в ведение организации. Общая протяженность участка – три километра. В работе задействована бригада из пяти человек и несколько единиц спецтехники.