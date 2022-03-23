https://sputnik-abkhazia.ru/20220323/tri-kilometra-livnevykh-kanalov-raschistit-azhd-v-gagre-1038263368.html

Три километра ливневых каналов расчистит АЖД в Гагре

Три километра ливневых каналов расчистит АЖД в Гагре

Из-за плохого функционирования ливневых каналов, расчисткой которых занялась "Абхазская железная дорога", вода в период дождей затапливала улицы и жилые дома. 23.03.2022, Sputnik Абхазия

2022-03-23T13:55+0300

2022-03-23T13:55+0300

2022-03-23T14:23+0300

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CУХУМ, 23 мар – Sputnik, Бадри Есиава. Три километра ливневых каналов, проходящих вдоль Гагрской ЦРБ и жилых домов, расчистит АЖД в течение одного месяца, сообщил Sputnik помощник генерального директора "Абхазской железной дороги" Октай Хазириши."В районе гагрской больницы проходит железная дорога, и вдоль нее еще в советское время проложили ливневку, которую с годами завалили мусором и не чистили, она забивалась. Происходили разливы воды и затопления жилых домов", – отметил он.По словам Хазириши, плохое функционирование сточных каналов мешало не только железнодорожным путям, но также жителям этой части города. Во время дождей вода заливала улицы и подтапливала частные домовладения.Помощник гендиректора АЖД уточнил, что эти ливневые каналы входят в ведение организации. Общая протяженность участка – три километра. В работе задействована бригада из пяти человек и несколько единиц спецтехники.

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абхазская железная дорога, новости, гагра