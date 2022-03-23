https://sputnik-abkhazia.ru/20220323/vsu-nesut-sereznye-poteri-i-lisheny-vozmozhnosti-ikh-vospolnyat-zayavil-pushilin-1038260289.html

ВСУ несут серьезные потери и лишены возможности их восполнять, заявил Пушилин

ВСУ несут серьезные потери и лишены возможности их восполнять, заявил Пушилин

Почти месяц Россия проводит спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины в ответ на просьбу республик Донбасса о помощи. 23.03.2022, Sputnik Абхазия

2022-03-23T10:48+0300

2022-03-23T10:48+0300

2022-03-23T11:04+0300

военная спецоперация рф в донбассе

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СУХУМ, 23 мар – Sputnik. Украинские войска несут серьезные потери и лишены возможности восполнять их, заявил глава ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала "Россия 24".Глава Донецкой Республики отметил, что спецоперация продвигается согласно установленному графику и плану, а также с учетом ранее установленного замысла.Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины в ответ на просьбу республик Донбасса о помощи. Вооруженные силы РФ высокоточным оружием наносят удары по военной инфраструктуре и украинским войскам. Потери есть с обеих сторон. При поддержке российской армии наступление развивают подразделения ДНР и ЛНР.Абхазия поддержала действия России в рамках спецоперации и вслед за Москвой признала суверенитеты ДНР и ЛНР, также в Сухуме приняли более 100 беженцев с Донбасса. Кроме того, Абхазия отправила колонны гуманитарной помощи в ЛНР и ДНР.

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днр, россия, украина, новости