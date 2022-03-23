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Ситуация на границе Крыма с Украиной - Sputnik Абхазия, 1920, 27.02.2022
Военная спецоперация РФ в Донбассе
Россия 24 февраля начала спецоперацию по демилитаризации Украины в ответ на просьбу донбасских республик о помощи. Ранее Путин признал суверенитет ЛНР и ДНР.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220323/vsu-nesut-sereznye-poteri-i-lisheny-vozmozhnosti-ikh-vospolnyat-zayavil-pushilin-1038260289.html
ВСУ несут серьезные потери и лишены возможности их восполнять, заявил Пушилин
ВСУ несут серьезные потери и лишены возможности их восполнять, заявил Пушилин
Почти месяц Россия проводит спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины в ответ на просьбу республик Донбасса о помощи. 23.03.2022, Sputnik Абхазия
2022-03-23T10:48+0300
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военная спецоперация рф в донбассе
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СУХУМ, 23 мар – Sputnik. Украинские войска несут серьезные потери и лишены возможности восполнять их, заявил глава ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала "Россия 24".Глава Донецкой Республики отметил, что спецоперация продвигается согласно установленному графику и плану, а также с учетом ранее установленного замысла.Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины в ответ на просьбу республик Донбасса о помощи. Вооруженные силы РФ высокоточным оружием наносят удары по военной инфраструктуре и украинским войскам. Потери есть с обеих сторон. При поддержке российской армии наступление развивают подразделения ДНР и ЛНР.Абхазия поддержала действия России в рамках спецоперации и вслед за Москвой признала суверенитеты ДНР и ЛНР, также в Сухуме приняли более 100 беженцев с Донбасса. Кроме того, Абхазия отправила колонны гуманитарной помощи в ЛНР и ДНР.
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ВСУ несут серьезные потери и лишены возможности их восполнять, заявил Пушилин

10:48 23.03.2022 (обновлено: 11:04 23.03.2022)
© Sputnik / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПрощание с командиром батальона "Спарта" В. Жогой в Донецке
Прощание с командиром батальона Спарта В. Жогой в Донецке - Sputnik Абхазия, 1920, 23.03.2022
© Sputnik / Илья Питалев
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Почти месяц Россия проводит спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины в ответ на просьбу республик Донбасса о помощи.
СУХУМ, 23 мар – Sputnik. Украинские войска несут серьезные потери и лишены возможности восполнять их, заявил глава ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала "Россия 24".

"Двигаются подразделения, противник несет серьезные потери. С нашей стороны, со стороны Вооруженных сил Российской Федерации, мы лишили возможности подвозить боекомплекты, лишили возможности подвозить продовольствие, лишили возможности проводить какую-либо ротацию или восполнение тех подразделений противника, которые понесли потери", – сказал Пушилин

Глава Донецкой Республики отметил, что спецоперация продвигается согласно установленному графику и плану, а также с учетом ранее установленного замысла.
Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины в ответ на просьбу республик Донбасса о помощи. Вооруженные силы РФ высокоточным оружием наносят удары по военной инфраструктуре и украинским войскам. Потери есть с обеих сторон. При поддержке российской армии наступление развивают подразделения ДНР и ЛНР.
Абхазия поддержала действия России в рамках спецоперации и вслед за Москвой признала суверенитеты ДНР и ЛНР, также в Сухуме приняли более 100 беженцев с Донбасса. Кроме того, Абхазия отправила колонны гуманитарной помощи в ЛНР и ДНР.
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