https://sputnik-abkhazia.ru/20220324/esche-dva-letalnykh-sluchaya-zafiksirovano-v-gudautskom-kovidnom-gospitale-1038289968.html

Еще два летальных случая зафиксировано в Гудаутском ковидном госпитале

Еще два летальных случая зафиксировано в Гудаутском ковидном госпитале

Тестирование на COVID-19 за минувшие сутки провели у 123 человек в Абхазии, диагноз подтвердился у 31 из них. 24.03.2022, Sputnik Абхазия

2022-03-24T23:30+0300

2022-03-24T23:30+0300

2022-03-24T23:30+0300

ситуация с коронавирусом в абхазии

мировая пандемия коронавируса covid-19

новости

абхазия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/07/1a/1032910077_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_2c82ae8efdef40c3647f9e3a5ba898ec.jpg

СУХУМ, 24 мар - Sputnik. Два пациента скончались в Гудаутском ковид-госпитале, мужчина и женщина 85 лет, сообщает Оперштаб по защите населения Абхазии от коронавируса. Сейчас в Гудаутском ковидном госпитале на стационарном лечении 25 пациентов, в тяжелом состоянии пять человек, состояние здоровья 20 – средней степени тяжести. В Сухумской инфекционной больнице 13 пациентов, четверо в тяжелом состоянии здоровья, в Очамчырской ЦРБ - шесть, в Гагрской ЦРБ – четыре, в Ткуарчалской ЦРБ – пять пациентов. Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 53294 человек. Зарегистрировано 678 летальных случаев. Выздоровели 49322 человека.

абхазия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

мировая пандемия коронавируса covid-19, новости, абхазия