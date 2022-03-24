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Главный четверг: Харчилава об изменениях в законодательство о местном самоуправлении

Главный четверг: Харчилава об изменениях в законодательство о местном самоуправлении

Председатель Собрания депутатов города Сухум Ираклий Харчилава в эфире радио Sputnik рассказал, как изменения в законодательство о местном самоуправлении... 24.03.2022, Sputnik Абхазия

2022-03-24T16:12+0300

2022-03-24T16:12+0300

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Главный четверг: Харчилава об изменениях в законодательства о местном самоуправлении Главный четверг: Харчилава об изменениях в законодательства о местном самоуправлении

Депутаты Народного Собрания Абхазии 21 марта внесли ряд изменений в некоторые законодательные акты, затрагивающие сферу местного самоуправления.На что они направлены, рассказал председатель Гособрания Сухума Ираклий Харчилава. Инициатива о внесении изменений в законодательство о местном самоуправлении исходила от Собрания депутатов столицы. Как отметил Харчилава, поправки дадут больше возможностей депутатам. Парламент страны не принял изменения о создании резервного фонда, хотя Харчилава считает, что это позволило бы привлечь к решению проблем самих горожан. Подробности слушайте в аудиофайле.

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