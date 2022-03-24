https://sputnik-abkhazia.ru/20220324/glazev-dollar-i-evro-prevratilis-v-musornuyu-valyutu-1038262285.html
Глазьев: доллар и евро превратились в мусорную валюту
Глазьев: доллар и евро превратились в мусорную валюту
Министр ЕЭК по интеграции и макроэкономике Сергей Глазьев рассказал о будущем мировых валют. 24.03.2022, Sputnik Абхазия
2022-03-24T10:40+0300
2022-03-24T10:40+0300
2022-03-24T10:56+0300
радио
подкасты
россия
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/03/17/1038262078_0:24:1920:1104_1920x0_80_0_0_52642afe2c00bc7b8552e314894ce3a4.jpg
Глазьев: доллар и евро превратились в мусорную валюту
Глазьев: доллар и евро превратились в мусорную валюту
"Экономика стран ЕАЭС в новых реалиях западных санкций" – видеомост на эту тему провел SputnikLive. Министр ЕЭК по интеграции и макроэкономике Сергей Глазьев поделился своим видением будущего мировых валют. "Санкции фактически сегодня превратили доллар и евро в мусорную валюту, во всяком случае для России и для Белоруссии. Поскольку Россия является главным центром торгово-экономического сотрудничества в Европейском экономическом союзе, отказ от использования доллара, евро и фунта в наших взаимоотношениях предопределен с санкционерами. Вводя такие жесткие санкции против России, США и Евросоюз резко ускорили переход к "новому мирохозяйственному укладу" и стимулируют переток ресурсов, торговли и сотрудничества в азиатском направлении. В мире больше не будет частных резервных валют. Нам нужно думать о переходе на национальные валюты, о подготовке международного договора о новой валютно-финансовой архитектуре, которая бы включала не только государства Евразийского экономического союза, но и те страны, которые не хотят зависеть от произвола страны, которая присвоила себе эмиссию мировой валюты", – сказал Глазьев.
россия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/03/17/1038262078_159:0:1868:1282_1920x0_80_0_0_23b0eba53176e8144422b997c7eb2237.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
подкасты, аудио, россия, экономика
Глазьев: доллар и евро превратились в мусорную валюту
10:40 24.03.2022 (обновлено: 10:56 24.03.2022) Подписаться на
Министр ЕЭК по интеграции и макроэкономике Сергей Глазьев рассказал о будущем мировых валют.
"Экономика стран ЕАЭС в новых реалиях западных санкций" – видеомост на эту тему провел SputnikLive
.
Министр ЕЭК по интеграции и макроэкономике Сергей Глазьев поделился своим видением будущего мировых валют.
"Санкции фактически сегодня превратили доллар и евро в мусорную валюту, во всяком случае для России и для Белоруссии. Поскольку Россия является главным центром торгово-экономического сотрудничества в Европейском экономическом союзе, отказ от использования доллара, евро и фунта в наших взаимоотношениях предопределен с санкционерами. Вводя такие жесткие санкции против России, США и Евросоюз резко ускорили переход к "новому мирохозяйственному укладу" и стимулируют переток ресурсов, торговли и сотрудничества в азиатском направлении. В мире больше не будет частных резервных валют. Нам нужно думать о переходе на национальные валюты, о подготовке международного договора о новой валютно-финансовой архитектуре, которая бы включала не только государства Евразийского экономического союза, но и те страны, которые не хотят зависеть от произвола страны, которая присвоила себе эмиссию мировой валюты", – сказал Глазьев.