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Глазьев: доллар и евро превратились в мусорную валюту

Глазьев: доллар и евро превратились в мусорную валюту

Министр ЕЭК по интеграции и макроэкономике Сергей Глазьев рассказал о будущем мировых валют. 24.03.2022, Sputnik Абхазия

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Глазьев: доллар и евро превратились в мусорную валюту Глазьев: доллар и евро превратились в мусорную валюту

"Экономика стран ЕАЭС в новых реалиях западных санкций" – видеомост на эту тему провел SputnikLive. Министр ЕЭК по интеграции и макроэкономике Сергей Глазьев поделился своим видением будущего мировых валют. "Санкции фактически сегодня превратили доллар и евро в мусорную валюту, во всяком случае для России и для Белоруссии. Поскольку Россия является главным центром торгово-экономического сотрудничества в Европейском экономическом союзе, отказ от использования доллара, евро и фунта в наших взаимоотношениях предопределен с санкционерами. Вводя такие жесткие санкции против России, США и Евросоюз резко ускорили переход к "новому мирохозяйственному укладу" и стимулируют переток ресурсов, торговли и сотрудничества в азиатском направлении. В мире больше не будет частных резервных валют. Нам нужно думать о переходе на национальные валюты, о подготовке международного договора о новой валютно-финансовой архитектуре, которая бы включала не только государства Евразийского экономического союза, но и те страны, которые не хотят зависеть от произвола страны, которая присвоила себе эмиссию мировой валюты", – сказал Глазьев.

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