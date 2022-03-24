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Квициния о гуманитарной помощи Абхазии: у людей Донецка горят глаза надеждой

Квициния о гуманитарной помощи Абхазии: у людей Донецка горят глаза надеждой

Об очередной гуманитарной поездке абхазских спасателей на Донбасс, в эфире радио Sputnik рассказал министр по чрезвычайным ситуациям республики Лев Квициния. 24.03.2022, Sputnik Абхазия

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2022-03-24T12:40+0300

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Квициния о гуманитарной помощи ДНР Квициния о гуманитарной помощи ДНР

Сотрудники МЧС Абхазии доставили в Донецкую Народную Республику электрогенераторы, продукты питания, бытовую химию. Об этом по возвращении в Абхазию в эфире радио Sputnik рассказал глава МЧС Лев Квициния. Он отметил, что по поручению главы государства была организована доставка гуманитарной помощи в город Донецк. "Мы согласовали с нашими донецкими коллегами, что именно им необходимо. Было две машины. Общий вес гуманитарной помощи составил 20 тонн. Не обошлось без поддержки наших российских коллег на таможне. Пограничники, все оказывали содействие, везде была дана команда "зеленый свет". Груз безо всяких осложнений был доставлен на место. За сутки мы туда доехали, выгрузили все на склад, а на второй день решили попасть в недавно освобожденные районы", – рассказал министр. По словам Квициния, в Волновахе участники абхазской акции помогали раздавать гуманитарную помощь. "Видели, как население воспринимает все это, как они нуждаются в этой поддержке. Люди очень благодарны, они понимают, что и мы в недавнем прошлом все это на себе испытали. Для них дорогого стоит то, что мы рядом. Люди на освобожденных территориях какое-то время жили в подвалах. Они нуждались в поддержке. Эта картина очень сложная, но мы все это прошли. Глядя на все это, становится очень тяжело. Но у них глаза горят, у них есть надежда. Мы говорим, что мы вместе, что это наша общая проблема, и их это подбадривает, у людей больше надежды на стабильность", – отметил Лев Квициния.

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