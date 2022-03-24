https://sputnik-abkhazia.ru/20220324/ogranichenie-poletov-v-aeroporty-yuga-rossii-prodlili-do-1-aprelya-1038273321.html

Ограничение полетов в аэропорты юга России продлили до 1 апреля

Ограничение полетов в аэропорты юга России продлили до 1 апреля

Росавиация приостановила работу аэропортов ряда южных городов России ровно месяц назад, 24 февраля, в связи с тем, что территория аэродромов была признана... 24.03.2022, Sputnik Абхазия

2022-03-24T08:35+0300

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СУХУМ, 24 мар – Sputnik. Временное ограничение полетов в аэропорты юга и центральной части России продлено до 1 апреля, сообщила Росавиация."До 1 апреля 2022 года 03:45 часов по московскому времени продлен режим временного ограничения полетов в российские аэропорты Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста", – говорится в сообщении.Остальные аэропорты России, в том числе международные, работают в обычном режиме.Полеты в ряд аэропортов юга и центральной части России были ограничены в конце февраля из-за осложнения обострения на Донбассе и начала спецоперации на Украине, так как территория аэродромов была признана небезопасной.

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россия, аэропорты, полеты, самолеты, новости