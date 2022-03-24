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Ограничение полетов в аэропорты юга России продлили до 1 апреля
Ограничение полетов в аэропорты юга России продлили до 1 апреля
Росавиация приостановила работу аэропортов ряда южных городов России ровно месяц назад, 24 февраля, в связи с тем, что территория аэродромов была признана... 24.03.2022, Sputnik Абхазия
2022-03-24T08:35+0300
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СУХУМ, 24 мар – Sputnik. Временное ограничение полетов в аэропорты юга и центральной части России продлено до 1 апреля, сообщила Росавиация."До 1 апреля 2022 года 03:45 часов по московскому времени продлен режим временного ограничения полетов в российские аэропорты Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста", – говорится в сообщении.Остальные аэропорты России, в том числе международные, работают в обычном режиме.Полеты в ряд аэропортов юга и центральной части России были ограничены в конце февраля из-за осложнения обострения на Донбассе и начала спецоперации на Украине, так как территория аэродромов была признана небезопасной.
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россия, аэропорты, полеты, самолеты, новости
Ограничение полетов в аэропорты юга России продлили до 1 апреля
08:35 24.03.2022 (обновлено: 09:31 24.03.2022) Подписаться на
Росавиация приостановила работу аэропортов ряда южных городов России ровно месяц назад, 24 февраля, в связи с тем, что территория аэродромов была признана небезопасной.
СУХУМ, 24 мар – Sputnik. Временное ограничение полетов в аэропорты юга и центральной части России продлено до 1 апреля, сообщила Росавиация.
"До 1 апреля 2022 года 03:45 часов по московскому времени продлен режим временного ограничения полетов в российские аэропорты Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста", – говорится в сообщении.
Для перевозки пассажиров в указанные аэропорты российским авиакомпаниям Росавиация рекомендует использовать альтернативные маршруты, а именно аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы.
Остальные аэропорты России, в том числе международные, работают в обычном режиме.
Полеты в ряд аэропортов юга и центральной части России были ограничены в конце февраля из-за осложнения обострения на Донбассе и начала спецоперации на Украине, так как территория аэродромов была признана небезопасной.