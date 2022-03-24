https://sputnik-abkhazia.ru/20220324/rossiya-sovershila-s-ukrainoy-obmen-plennymi-po-formule-10-na-10-1038289067.html

Россия и Украина совершили обмен пленными по формуле "10 на 10"

Россия и Украина совершили обмен пленными по формуле "10 на 10"

В ходе спецоперации по демилитаризации Украины Минобороны России ежедневно организует гуманитарные коридоры и эвакуацию мирных жителей из украинских населенных... 24.03.2022, Sputnik Абхазия

2022-03-24T21:41+0300

2022-03-24T21:41+0300

2022-03-24T21:44+0300

военная спецоперация рф в донбассе

россия

украина

новости

пленные

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/03/18/1038288988_79:0:3720:2048_1920x0_80_0_0_1b586defa55e814466f98cf5f43ccc1c.jpg

СУХУМ, 24 мар - Sputnik. Россия и Украина обменялись пленными по формуле "10 на 10" сообщает РИА Новости со ссылкой на уполномоченного по правам человека в РФ Татьяну Москалькову.Министерством обороны России проведена огромная работа по освобождению удерживаемых украинской стороной российских военнослужащих и гражданских моряков, подчеркнула омбудсмен.Она добавила, что офис омбудсмена участвовал в установлении контактов с украинской стороной по вопросу обмена пленными и продолжит работу в этом направлении. "Работа продолжается дальше в рамках поступающих ко мне обращений граждан", - подчеркнула уполномоченная по правам человека.Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявляла, что российская и украинская стороны провели уже два обмена пленными.

россия

украина

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

россия, украина, новости, пленные