https://sputnik-abkhazia.ru/20220324/rossiya-sovershila-s-ukrainoy-obmen-plennymi-po-formule-10-na-10-1038289067.html
Россия и Украина совершили обмен пленными по формуле "10 на 10"
Россия и Украина совершили обмен пленными по формуле "10 на 10"
В ходе спецоперации по демилитаризации Украины Минобороны России ежедневно организует гуманитарные коридоры и эвакуацию мирных жителей из украинских населенных... 24.03.2022, Sputnik Абхазия
2022-03-24T21:41+0300
2022-03-24T21:41+0300
2022-03-24T21:44+0300
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СУХУМ, 24 мар - Sputnik. Россия и Украина обменялись пленными по формуле "10 на 10" сообщает РИА Новости со ссылкой на уполномоченного по правам человека в РФ Татьяну Москалькову.Министерством обороны России проведена огромная работа по освобождению удерживаемых украинской стороной российских военнослужащих и гражданских моряков, подчеркнула омбудсмен.Она добавила, что офис омбудсмена участвовал в установлении контактов с украинской стороной по вопросу обмена пленными и продолжит работу в этом направлении. "Работа продолжается дальше в рамках поступающих ко мне обращений граждан", - подчеркнула уполномоченная по правам человека.Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявляла, что российская и украинская стороны провели уже два обмена пленными.
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россия, украина, новости, пленные
Россия и Украина совершили обмен пленными по формуле "10 на 10"
21:41 24.03.2022 (обновлено: 21:44 24.03.2022) Подписаться на
В ходе спецоперации по демилитаризации Украины Минобороны России ежедневно организует гуманитарные коридоры и эвакуацию мирных жителей из украинских населенных пунктов.
СУХУМ, 24 мар - Sputnik.
Россия и Украина обменялись пленными по формуле "10 на 10" сообщает РИА Новости
со ссылкой на уполномоченного по правам человека в РФ Татьяну Москалькову.
Министерством обороны России проведена огромная работа по освобождению удерживаемых украинской стороной российских военнослужащих и гражданских моряков, подчеркнула омбудсмен.
"Подтверждаю информацию об обмене 10 удерживаемых на территории Украины российских военнослужащих на 10 украинских военнослужащих. А также был проведен обмен гражданских российских моряков с судна Millenial Spirit на украинских гражданских моряков со спасательного судна "Сапфир", - заявила Москалькова.
Она добавила, что офис омбудсмена участвовал в установлении контактов с украинской стороной по вопросу обмена пленными и продолжит работу в этом направлении.
"Работа продолжается дальше в рамках поступающих ко мне обращений граждан", - подчеркнула уполномоченная по правам человека.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявляла
, что российская и украинская стороны провели уже два обмена пленными.