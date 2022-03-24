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Российские войска заняли город Изюм в Харьковской области Украины

Российские войска заняли город Изюм в Харьковской области Украины

Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации Украины ровно месяц назад, 24 февраля. 24.03.2022, Sputnik Абхазия

2022-03-24T10:48+0300

2022-03-24T10:48+0300

2022-03-24T11:22+0300

военная спецоперация рф в донбассе

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СУХУМ, 24 мар – Sputnik. Подразделения российской армии взяли под контроль город Изюм в Харьковской области, сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя Минобороны Игоря Конашенкова.Изюм был захвачен и контролировался украинскими националистами. Ранее, 20 марта, военнослужащие совместно с бойцами Росгвардии и СОБРа в ночное время внезапным броском форсировали реку на окраине Изюма и стремительно завладели плацдармом. Затем в течение суток отражали непрерывные контратаки ВСУ и в итоге сковали крупные силы противника. Вследствие этого российские военнослужащие смогли установить понтонный мост на реке.Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины в ответ на просьбу республик Донбасса о помощи. Вооруженные силы РФ высокоточным оружием наносят удары по военной инфраструктуре и украинским войскам. Потери есть с обеих сторон. При поддержке российской армии наступление развивают подразделения ДНР и ЛНР.Абхазия поддержала действия России в рамках спецоперации и вслед за Москвой признала суверенитеты ДНР и ЛНР. Сухум принял более 100 беженцев с Донбасса. Кроме того, Абхазия отправила гуманитарную помощь в ЛНР и ДНР.

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