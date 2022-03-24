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Скончался автор двухтомника "Восточный фронт" Дмитрий Бутба
Скончался автор двухтомника "Восточный фронт" Дмитрий Бутба
СУХУМ, 24 мар - Sputnik. Абхазский писатель, публицист, кавалер ордена "Ахьдз-Апша" III степени Дмитрий Бутба скончался в возрасте 71 года, сообщает Союз... 24.03.2022, Sputnik Абхазия
2022-03-24T23:58+0300
2022-03-24T23:58+0300
2022-03-25T00:15+0300
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СУХУМ, 24 мар - Sputnik. Абхазский писатель, публицист, кавалер ордена "Ахьдз-Апша" III степени Дмитрий Бутба скончался в возрасте 71 года, сообщает Союз журналистов Абхазии.Бутба писал на абхазском и русском языках художественные произведения и историческую публицистику. Он автор двухтомника "Восточный фронт", рассказывающего о героях и операциях Отечественной войны народа Абхазии. Был одним из основателей Музея Вооруженных сил Абхазии, директором которого работал с 2008 года. Награжден медалями "За отвагу" и "За победу". В 2009 году в Сухуме Дмитрий Бутба издал Краткий обзор историографии абхазских войн. Среди других известных книг автора: Хроника Восточного фронта (1996), Родословная фамилии Бутба (Этнографические очерки, 2015), Жемчужное кольцо. Рассказы (2016), Затмение солнца. Исторический роман (2018).Дмитрий Бутба родился в селе Атара Очамчырского района 2 февраля 1951 года. Выпускник филфака АГУ. Работал редактором Ткуарчалской районной газеты "Ткуарчал абжьы" (Голос Ткуарчала), директором Сухумской средней школы №13 им. Ч. М. Джонуа. Печататься начал с 1970-х годов. Стал членом Союза журналистов Абхазии в 1992 году, в 2018 году его приняли в Союз писателей республики. Дмитрий Бутба был участником национально-освободительного движения народа Абхазии.
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новости, литература
СУХУМ, 24 мар - Sputnik. Абхазский писатель, публицист, кавалер ордена "Ахьдз-Апша" III степени Дмитрий Бутба скончался в возрасте 71 года, сообщает Союз журналистов Абхазии.
Бутба писал на абхазском и русском языках художественные произведения и историческую публицистику. Он автор двухтомника "Восточный фронт", рассказывающего о героях и операциях Отечественной войны народа Абхазии. Был одним из основателей Музея Вооруженных сил Абхазии, директором которого работал с 2008 года. Награжден медалями "За отвагу" и "За победу".
В 2009 году в Сухуме Дмитрий Бутба издал Краткий обзор историографии абхазских войн. Среди других известных книг автора: Хроника Восточного фронта (1996), Родословная фамилии Бутба (Этнографические очерки, 2015), Жемчужное кольцо. Рассказы (2016), Затмение солнца. Исторический роман (2018).
Дмитрий Бутба родился в селе Атара Очамчырского района 2 февраля 1951 года. Выпускник филфака АГУ. Работал редактором Ткуарчалской районной газеты "Ткуарчал абжьы" (Голос Ткуарчала), директором Сухумской средней школы №13 им. Ч. М. Джонуа. Печататься начал с 1970-х годов. Стал членом Союза журналистов Абхазии в 1992 году, в 2018 году его приняли в Союз писателей республики.
Дмитрий Бутба был участником национально-освободительного движения народа Абхазии.