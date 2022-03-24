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Создан первый ноутбук, работающий на российском процессоре "Байкал-М"
Создан первый ноутбук, работающий на российском процессоре "Байкал-М"
Ученые работали над созданием инженерной версии первого российского ноутбука около года. 24.03.2022, Sputnik Абхазия
2022-03-24T12:25+0300
2022-03-24T12:25+0300
2022-03-24T12:38+0300
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СУХУМ, 24 мар – Sputnik. Омские инженеры создали ноутбук BITBLAZE Titan, он собран из российских комплектующих и работает на 8-ядерном процессоре "Байкал-М", сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.В настоящее время компьютер готовится к серийному производству. Автор проекта Максим Копосов.Ученые работали над созданием инженерной версии BITBLAZE Titan около года. Помимо российского чипа, в ней установлены и другие российские комплектующие – корпус, материнская плата, SSD-накопитель и система охлаждения.По словам разработчиков, ноутбук в первую очередь предназначен для выхода в интернет и решения офисных задач в госучреждениях. Сейчас инженеры работают над финальной модификацией модели и устраняют выявленные недостатки.
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MIA „Rosiya Segodnya“
россия, ноутбуки, новости, техника
Создан первый ноутбук, работающий на российском процессоре "Байкал-М"
12:25 24.03.2022 (обновлено: 12:38 24.03.2022) Подписаться на
Ученые работали над созданием инженерной версии первого российского ноутбука около года.
СУХУМ, 24 мар – Sputnik.
Омские инженеры создали ноутбук BITBLAZE Titan, он собран из российских комплектующих и работает на 8-ядерном процессоре "Байкал-М", сообщает РИА Новости
со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.
В настоящее время компьютер готовится к серийному производству. Автор проекта Максим Копосов.
"На модель BITBLAZE Titan будет установлена операционная система Linux в версии Alt либо Astra. Основной акцент производители сделали на удобстве и безопасности. Ноутбук максимально защищен от кибератак и утечки конфиденциальных данных", –цитирует агентство пресс-службу правительства Омской области.
Ученые работали над созданием инженерной версии BITBLAZE Titan около года. Помимо российского чипа, в ней установлены и другие российские комплектующие – корпус, материнская плата, SSD-накопитель и система охлаждения.
По словам разработчиков, ноутбук в первую очередь предназначен для выхода в интернет и решения офисных задач в госучреждениях. Сейчас инженеры работают над финальной модификацией модели и устраняют выявленные недостатки.