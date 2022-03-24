https://sputnik-abkhazia.ru/20220324/sozdan-pervyy-noutbuk-rabotayuschiy-na-rossiyskom-protsessore-baykal-m-1038277390.html

Создан первый ноутбук, работающий на российском процессоре "Байкал-М"

Создан первый ноутбук, работающий на российском процессоре "Байкал-М"

Ученые работали над созданием инженерной версии первого российского ноутбука около года. 24.03.2022, Sputnik Абхазия

2022-03-24T12:25+0300

2022-03-24T12:25+0300

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СУХУМ, 24 мар – Sputnik. Омские инженеры создали ноутбук BITBLAZE Titan, он собран из российских комплектующих и работает на 8-ядерном процессоре "Байкал-М", сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.В настоящее время компьютер готовится к серийному производству. Автор проекта Максим Копосов.Ученые работали над созданием инженерной версии BITBLAZE Titan около года. Помимо российского чипа, в ней установлены и другие российские комплектующие – корпус, материнская плата, SSD-накопитель и система охлаждения.По словам разработчиков, ноутбук в первую очередь предназначен для выхода в интернет и решения офисных задач в госучреждениях. Сейчас инженеры работают над финальной модификацией модели и устраняют выявленные недостатки.

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Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

россия, ноутбуки, новости, техника