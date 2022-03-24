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Циничная агрессия НАТО: кто понесет наказание за бомбардировку Югославии
Циничная агрессия НАТО: кто понесет наказание за бомбардировку Югославии
Двадцать три года назад силы НАТО начали бомбить Югославию. Военный альянс сбросил 15 тонн обедненного урана на балканскую страну. 24.03.2022, Sputnik Абхазия
2022-03-24T15:00+0300
2022-03-24T15:00+0300
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За 78 дней суверенную республику практически стерли с лица земли. По мирным жителям били ракетами с кассетными снарядами и боеприпасами с обедненным ураном. По данным сербского академика Любиша Ракича, этого объема хватило бы на создание 170 атомных бомб. Бомбардировки привели к радиоактивному заражению территорий. Детская смертность от рака в регионе, спустя два десятилетия с лишним, остается крайне высокой. Кто именно продвигал идею разгромить Югославию? И почему до сих пор не наказаны виновные? Смотрите в видео Sputnik.
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видео, мультимедиа, югославия, нато, в мире, видео
Циничная агрессия НАТО: кто понесет наказание за бомбардировку Югославии
15:00 24.03.2022 (обновлено: 15:40 24.03.2022) Подписаться на
Двадцать три года назад силы НАТО начали бомбить Югославию. Военный альянс сбросил 15 тонн обедненного урана на балканскую страну.
За 78 дней суверенную республику практически стерли с лица земли. По мирным жителям били ракетами с кассетными снарядами и боеприпасами с обедненным ураном.
По данным сербского академика Любиша Ракича, этого объема хватило бы на создание 170 атомных бомб. Бомбардировки привели к радиоактивному заражению территорий. Детская смертность от рака в регионе, спустя два десятилетия с лишним, остается крайне высокой.
Кто именно продвигал идею разгромить Югославию? И почему до сих пор не наказаны виновные? Смотрите в видео Sputnik.