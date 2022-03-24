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Туров: действия ВСУ попадают под характеристику военных преступлений
Туров: действия ВСУ попадают под характеристику военных преступлений
Россия не раз пыталась обратить внимание мировой общественности на преступные действия украинских военнослужащих, совершаемые по отношению к мирным жителям, но... 24.03.2022, Sputnik Абхазия
2022-03-24T18:00+0300
2022-03-24T18:00+0300
2022-03-24T18:01+0300
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В эксклюзивном интервью "Sputnik на русском" заместитель председателя Комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Государственной Думы России Артем Туров обсудил инициативу по созданию военного трибунала для проведения расследования действий ВСУ.Туров напомнил о том, что тактикой украинских националистов является удержание в заложниках мирных жителей, уничтожение объектов гражданской инфраструктуры и срыв гуманитарных коридоров. Эти действия попадают под характеристику военных преступлений и должны расследоваться военным трибуналом.Также депутат добавил, что решения принимаются не Киевом, а коллективным Западом, который делает все возможное для того, чтобы доказательства преступлений, за которыми стоит военная и политическая элита стран НАТО, не стали достоянием общественности.
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видео, мультимедиа, украина, нато, видео
Туров: действия ВСУ попадают под характеристику военных преступлений
18:00 24.03.2022 (обновлено: 18:01 24.03.2022) Подписаться на
Россия не раз пыталась обратить внимание мировой общественности на преступные действия украинских военнослужащих, совершаемые по отношению к мирным жителям, но предоставленные факты игнорируются западными политиками.
В эксклюзивном интервью "Sputnik на русском" заместитель председателя Комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Государственной Думы России Артем Туров обсудил инициативу по созданию военного трибунала для проведения расследования действий ВСУ.
Туров напомнил о том, что тактикой украинских националистов является удержание в заложниках мирных жителей, уничтожение объектов гражданской инфраструктуры и срыв гуманитарных коридоров. Эти действия попадают под характеристику военных преступлений и должны расследоваться военным трибуналом.
Также депутат добавил, что решения принимаются не Киевом, а коллективным Западом, который делает все возможное для того, чтобы доказательства преступлений, за которыми стоит военная и политическая элита стран НАТО, не стали достоянием общественности.