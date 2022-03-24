https://sputnik-abkhazia.ru/20220324/turov-deystviya-vsu-popadayut-pod-kharakteristiku-voennykh-prestupleniy-1038284535.html

Туров: действия ВСУ попадают под характеристику военных преступлений

Туров: действия ВСУ попадают под характеристику военных преступлений

Россия не раз пыталась обратить внимание мировой общественности на преступные действия украинских военнослужащих, совершаемые по отношению к мирным жителям, но... 24.03.2022, Sputnik Абхазия

2022-03-24T18:00+0300

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В эксклюзивном интервью "Sputnik на русском" заместитель председателя Комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Государственной Думы России Артем Туров обсудил инициативу по созданию военного трибунала для проведения расследования действий ВСУ.Туров напомнил о том, что тактикой украинских националистов является удержание в заложниках мирных жителей, уничтожение объектов гражданской инфраструктуры и срыв гуманитарных коридоров. Эти действия попадают под характеристику военных преступлений и должны расследоваться военным трибуналом.Также депутат добавил, что решения принимаются не Киевом, а коллективным Западом, который делает все возможное для того, чтобы доказательства преступлений, за которыми стоит военная и политическая элита стран НАТО, не стали достоянием общественности.

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