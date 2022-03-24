https://sputnik-abkhazia.ru/20220324/voennaya-tekhnika-stolknulas-s-minivenom-v-gudaute-1038286575.html

Военный тягач и минивен столкнулись на республиканской трассе в Гудауте

Военный тягач и минивен столкнулись на республиканской трассе в Гудауте

Первый отдельный мотострелковый батальон Минобороны Абхазии провел ротно-тактические учения в Гудаутском районе в четверг 24 марта. 24.03.2022, Sputnik Абхазия

2022-03-24T19:20+0300

2022-03-24T19:20+0300

2022-03-24T19:57+0300

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СУХУМ, 24 мар – Sputnik, Бадри Есиава. Военный тягач и минивен столкнулись на республиканской трассе в Гудауте, фото с места происшествия появились в соцсетях вечером в четверг 24 марта.Как рассказал корреспонденту Sputnik подполковник абхазской армии, командир части Омар Парцхалия, в гражданском автомобиле было два человека – мужчина и его беременная супруга. В результате аварии никто не пострадал, но женщину все же доставили на осмотр в местную больницу. От дальнейшей госпитализации она отказалась.По его словам, военнослужащие возвращались с плановых учений. Колонна с техникой двигалась в сопровождении спецтранспорта ГАИ Абхазии. Причины дорожно-транспортного происшествия предстоит определить правоохранительным органам."Мы солдат не сажаем за руль военной техники. Управляют ими контрактники с опытом вождения", - сказал он.Офицер также обратился к населению Абхазии с просьбой соблюдать осторожность и скоростной режим во время передвижения на дорогах общего пользования и, в особенности, уступать движущейся по дороге колонне военной техники.Как уточнили Sputnik в пресс-службе Минобороны Абхазии, в четверг, 24 марта, в Гудауте проводились плановые ротно-тактические учения с боевой стрельбой первого отдельного мотострелкового батальона.

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происшествия, новости, дтп, гудаута, военная техника