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Военный тягач и минивен столкнулись на республиканской трассе в Гудауте
Военный тягач и минивен столкнулись на республиканской трассе в Гудауте
Первый отдельный мотострелковый батальон Минобороны Абхазии провел ротно-тактические учения в Гудаутском районе в четверг 24 марта. 24.03.2022, Sputnik Абхазия
2022-03-24T19:20+0300
2022-03-24T19:20+0300
2022-03-24T19:57+0300
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СУХУМ, 24 мар – Sputnik, Бадри Есиава. Военный тягач и минивен столкнулись на республиканской трассе в Гудауте, фото с места происшествия появились в соцсетях вечером в четверг 24 марта.Как рассказал корреспонденту Sputnik подполковник абхазской армии, командир части Омар Парцхалия, в гражданском автомобиле было два человека – мужчина и его беременная супруга. В результате аварии никто не пострадал, но женщину все же доставили на осмотр в местную больницу. От дальнейшей госпитализации она отказалась.По его словам, военнослужащие возвращались с плановых учений. Колонна с техникой двигалась в сопровождении спецтранспорта ГАИ Абхазии. Причины дорожно-транспортного происшествия предстоит определить правоохранительным органам."Мы солдат не сажаем за руль военной техники. Управляют ими контрактники с опытом вождения", - сказал он.Офицер также обратился к населению Абхазии с просьбой соблюдать осторожность и скоростной режим во время передвижения на дорогах общего пользования и, в особенности, уступать движущейся по дороге колонне военной техники.Как уточнили Sputnik в пресс-службе Минобороны Абхазии, в четверг, 24 марта, в Гудауте проводились плановые ротно-тактические учения с боевой стрельбой первого отдельного мотострелкового батальона.
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происшествия, новости, дтп, гудаута, военная техника
Военный тягач и минивен столкнулись на республиканской трассе в Гудауте
19:20 24.03.2022 (обновлено: 19:57 24.03.2022) Подписаться на
Первый отдельный мотострелковый батальон Минобороны Абхазии провел ротно-тактические учения в Гудаутском районе в четверг 24 марта.
СУХУМ, 24 мар – Sputnik, Бадри Есиава. Военный тягач и минивен столкнулись на республиканской трассе в Гудауте, фото с места происшествия появились в соцсетях вечером в четверг 24 марта.
Как рассказал корреспонденту Sputnik подполковник абхазской армии, командир части Омар Парцхалия, в гражданском автомобиле было два человека – мужчина и его беременная супруга. В результате аварии никто не пострадал, но женщину все же доставили на осмотр в местную больницу. От дальнейшей госпитализации она отказалась.
"В данное время командир роты и мои офицеры находятся рядом с ними. Мы предложили организовать госпитализацию в Сочи или в нашу Республиканскую больницу, либо в сухумский роддом, но она отказалась. Конечно, женщина перенервничала, но жалоб и заявлений с их стороны нет", - уточнил Парцхалия.
По его словам, военнослужащие возвращались с плановых учений. Колонна с техникой двигалась в сопровождении спецтранспорта ГАИ Абхазии. Причины дорожно-транспортного происшествия предстоит определить правоохранительным органам.
"Мы солдат не сажаем за руль военной техники. Управляют ими контрактники с опытом вождения", - сказал он.
Офицер также обратился к населению Абхазии с просьбой соблюдать осторожность и скоростной режим во время передвижения на дорогах общего пользования и, в особенности, уступать движущейся по дороге колонне военной техники.
Как уточнили Sputnik в пресс-службе Минобороны Абхазии, в четверг, 24 марта, в Гудауте проводились плановые ротно-тактические учения с боевой стрельбой первого отдельного мотострелкового батальона.