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Лавров: Россия довольна развитием политического диалога с Абхазией
Лавров: Россия довольна развитием политического диалога с Абхазией
Встреча президента Абхазии Аслана Бжания и главы МИД России Сергея Лаврова состоялась в пятницу, 25 марта, в Москве. 25.03.2022, Sputnik Абхазия
2022-03-25T11:47+0300
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СУХУМ, 25 мар – Sputnik. Россия довольна развитием политического диалога и военно-технического сотрудничества с Абхазией, намерена их развивать, сказал глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече с президентом республики Асланом Бжания. Президент Абхазии Аслан Бжания находится с рабочим визитом в Москве. В пятницу, 25 марта, он встретился с вице-премьером правительства России Александром Новаком.
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сергей лавров, аслан бжания, россия, абхазия
Лавров: Россия довольна развитием политического диалога с Абхазией
11:47 25.03.2022 (обновлено: 11:49 25.03.2022) Подписаться на
Встреча президента Абхазии Аслана Бжания и главы МИД России Сергея Лаврова состоялась в пятницу, 25 марта, в Москве.
СУХУМ, 25 мар – Sputnik. Россия довольна развитием политического диалога и военно-технического сотрудничества с Абхазией, намерена их развивать, сказал глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече с президентом республики Асланом Бжания.
"Мы довольны тем, как у нас развиваются и политический диалог, военно-техническое сотрудничество, оборонное сотрудничество, взаимодействие в торгово-экономической, инвестиционной сфере, гуманитарные, культурные связи. Все это позитивно воспринимается нашими народами, и мы заинтересованы активно это развивать", – отметил Лавров.
Президент Абхазии Аслан Бжания находится с рабочим визитом в Москве. В пятницу, 25 марта, он встретился с вице-премьером правительства России Александром Новаком.