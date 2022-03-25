https://sputnik-abkhazia.ru/20220325/lavrov-rossiya-dovolna-razvitiem-politicheskogo-dialoga-s-abkhaziey-1038296532.html

Лавров: Россия довольна развитием политического диалога с Абхазией

Лавров: Россия довольна развитием политического диалога с Абхазией

Встреча президента Абхазии Аслана Бжания и главы МИД России Сергея Лаврова состоялась в пятницу, 25 марта, в Москве. 25.03.2022, Sputnik Абхазия

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сергей лавров

аслан бжания

россия

абхазия

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СУХУМ, 25 мар – Sputnik. Россия довольна развитием политического диалога и военно-технического сотрудничества с Абхазией, намерена их развивать, сказал глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече с президентом республики Асланом Бжания. Президент Абхазии Аслан Бжания находится с рабочим визитом в Москве. В пятницу, 25 марта, он встретился с вице-премьером правительства России Александром Новаком.

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сергей лавров, аслан бжания, россия, абхазия