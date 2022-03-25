https://sputnik-abkhazia.ru/20220325/lavrov-zayavil-chto-rossiya-budet-sposobstvovat-razvitiyu-kontaktov-abkhazii-s-dnr-i-lnr-1038297025.html

Лавров заявил, что Россия будет способствовать развитию контактов Абхазии с ДНР и ЛНР

Лавров заявил, что Россия будет способствовать развитию контактов Абхазии с ДНР и ЛНР

Абхазия признала независимость Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики 25 февраля 2022 года. 25.03.2022, Sputnik Абхазия

2022-03-25T11:52+0300

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2022-03-25T14:45+0300

аслан бжания

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СУХУМ, 25 мар – Sputnik. Россия будет активно способствовать развитию контактов Абхазии с ДНР и ЛНР, заявил на встрече с Асланом Бжания глава МИД РФ Сергей Лавров. Кроме того, он сообщил, что у России есть возможности продолжать поддерживать утверждение Абхазии своего законного места в международных делах.Президент Абхазии Аслан Бжания находится с рабочим визитом в Москве. В пятницу, 25 марта, он встретился с вице-премьером правительства России Александром Новаком.

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аслан бжания, сергей лавров, лнр, днр, абхазия, россия, политика