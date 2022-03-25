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Масаев о квотной кампании в Абхазии: проведена на хорошем уровне

Масаев о квотной кампании в Абхазии: проведена на хорошем уровне

Исполняющий обязанности руководителя представительства Россотрудничества в Абхазии Михаил Масаев в эфире радио Sputnik рассказал, как прошла отборочная... 25.03.2022, Sputnik Абхазия

2022-03-25T18:21+0300

2022-03-25T18:21+0300

2022-03-25T18:21+0300

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Масаев о квотной компании в Абхазии: проведена на хорошем уровне Масаев о квотной компании в Абхазии: проведена на хорошем уровне

Отборочные испытания для абхазских абитуриентов, поступавших в университеты России, завершились. Экзамены проходили с декабря 2021 года и проходили как дистанционно в онлайн-режиме, так и в офлайн формате.Общая квота для Абхазии была выделена в количестве 90 единиц, что практически в два раза больше, чем в прошлом году, сказал Масаев в интервью радио."Порядка 160 абитуриентов из Абхазии зарегистрировалось на сайте Россотрудничества. Если говорить о наиболее востребованных направлениях подготовки, то, как и в предыдущие годы, наибольший спрос был на медицинский блок. Достаточным спросом, даже больше, чем в прошлом году, пользовались и творческие направления. В общем было выделено 29 квот на эти направления, их мы отберем, но и порядка 10-15 абитуриентов не смогут попасть на данную квоту", – сказал Масаев.Исполняющий обязанности руководителя представительства Россотрудничества в Абхазии отметил, что совместно с абхазскими коллегами данную квотную кампанию провели на хорошем уровне.Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.

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