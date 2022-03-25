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Мухин рассказал, готовы ли американцы к большой войне с Россией
Мухин рассказал, готовы ли американцы к большой войне с Россией
Байден пообещал ввести войска США и НАТО на Украину в случае применения Россией химического оружия. 25.03.2022, Sputnik Абхазия
2022-03-25T19:55+0300
2022-03-25T19:55+0300
2022-03-25T19:55+0300
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Почему американский президент сделал такое заявление? Могут ли американцы инсценировать применение химоружия? Как на такие провокации ответит Россия, и может ли разгореться ядерная война? Обо всем этом в интервью "Sputnik на русском" рассказал Генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин.
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видео, мультимедиа, россия, сша, мнение, видео
Мухин рассказал, готовы ли американцы к большой войне с Россией
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Байден пообещал ввести войска США и НАТО на Украину в случае применения Россией химического оружия.
Почему американский президент сделал такое заявление? Могут ли американцы инсценировать применение химоружия? Как на такие провокации ответит Россия, и может ли разгореться ядерная война? Обо всем этом в интервью "Sputnik на русском" рассказал Генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин.