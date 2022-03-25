https://sputnik-abkhazia.ru/20220325/mukhin-rasskazal-gotovy-li-amerikantsy-k-bolshoy-voyne-s-rossiey-1038312359.html

Мухин рассказал, готовы ли американцы к большой войне с Россией

Мухин рассказал, готовы ли американцы к большой войне с Россией

Байден пообещал ввести войска США и НАТО на Украину в случае применения Россией химического оружия. 25.03.2022, Sputnik Абхазия

2022-03-25T19:55+0300

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Почему американский президент сделал такое заявление? Могут ли американцы инсценировать применение химоружия? Как на такие провокации ответит Россия, и может ли разгореться ядерная война? Обо всем этом в интервью "Sputnik на русском" рассказал Генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин.

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