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МВД и СГБ Абхазии задержали подозреваемых в похищении человека и вымогательстве
МВД и СГБ Абхазии задержали подозреваемых в похищении человека и вымогательстве
Прокуратурой Гудаутского района возбуждено уголовное дело по факту похищения человека и вымогательства. 25.03.2022, Sputnik Абхазия
2022-03-25T23:04+0300
2022-03-25T23:04+0300
2022-03-25T23:05+0300
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СУХУМ, 25 мар - Sputnik. Пять человек задержано сотрудниками угрозыска МВД Абхазии совместно со Службой госбезопасности по подозрению в совершении особо тяжкого преступления, сообщает пресс-служба МВД.Отмечается, что в оперативно-розыскных мероприятиях был задействован весь личный состав угрозыска МВД, а так же личный состав ОУР ОВД по Гудаутскому району. Правоохранительные органы задержали подозреваемых только после того, как в селе Аацы Гудаутского района 9 марта был освобожден похищенный Анкваб. Расследование уголовного дела, возбужденного по пунктам "а" и "ж" части 2 статьи 119 (похищение человека) и пункту "б" части 3 статьи 160 (вымогательство) УК Республики Абхазия, проводит прокуратура Гудаутского района.Задержанные заключены под стражу.
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мвд абхазии, служба безопасности республики абхазия, преступления, абхазия
МВД и СГБ Абхазии задержали подозреваемых в похищении человека и вымогательстве
23:04 25.03.2022 (обновлено: 23:05 25.03.2022) Подписаться на
Прокуратурой Гудаутского района возбуждено уголовное дело по факту похищения человека и вымогательства.
СУХУМ, 25 мар - Sputnik.
Пять человек задержано сотрудниками угрозыска МВД Абхазии совместно со Службой госбезопасности по подозрению в совершении особо тяжкого преступления, сообщает
пресс-служба МВД.
В правоохранительные органы 27 февраля 2022 года поступило заявление о похищении жителя села Джирхуа Гудаутского района Вадима Анкваб с целью получения выкупа в сумме десяти миллионов рублей.
Отмечается, что в оперативно-розыскных мероприятиях был задействован весь личный состав угрозыска МВД, а так же личный состав ОУР ОВД по Гудаутскому району.
Правоохранительные органы задержали подозреваемых только после того, как в селе Аацы Гудаутского района 9 марта был освобожден похищенный Анкваб.
10 марта МВД совместно с СГБ были задержаны проживающие в селе Джирхва Гудаутского района Тариел Гвазава, Виктор Агумава, житель Гудауты Николай Носов, житель Дурипша Роман Барзания. Уже 16 марта в Сухуме был задержан Сослан Чачибая.
Расследование уголовного дела, возбужденного по пунктам "а" и "ж" части 2 статьи 119 (похищение человека) и пункту "б" части 3 статьи 160 (вымогательство) УК Республики Абхазия, проводит прокуратура Гудаутского района.
Задержанные заключены под стражу.