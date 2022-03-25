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МВД и СГБ Абхазии задержали подозреваемых в похищении человека и вымогательстве

МВД и СГБ Абхазии задержали подозреваемых в похищении человека и вымогательстве

Прокуратурой Гудаутского района возбуждено уголовное дело по факту похищения человека и вымогательства. 25.03.2022, Sputnik Абхазия

2022-03-25T23:04+0300

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СУХУМ, 25 мар - Sputnik. Пять человек задержано сотрудниками угрозыска МВД Абхазии совместно со Службой госбезопасности по подозрению в совершении особо тяжкого преступления, сообщает пресс-служба МВД.Отмечается, что в оперативно-розыскных мероприятиях был задействован весь личный состав угрозыска МВД, а так же личный состав ОУР ОВД по Гудаутскому району. Правоохранительные органы задержали подозреваемых только после того, как в селе Аацы Гудаутского района 9 марта был освобожден похищенный Анкваб. Расследование уголовного дела, возбужденного по пунктам "а" и "ж" части 2 статьи 119 (похищение человека) и пункту "б" части 3 статьи 160 (вымогательство) УК Республики Абхазия, проводит прокуратура Гудаутского района.Задержанные заключены под стражу.

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мвд абхазии, служба безопасности республики абхазия, преступления, абхазия