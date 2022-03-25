https://sputnik-abkhazia.ru/20220325/putin-i-gergiev-obsudili-ideyu-vossozdaniya-obschey-direktsii-imperatorskikh-teatrov-1038309888.html

Путин и Гергиев обсудили идею воссоздания общей дирекции императорских театров

Путин и Гергиев обсудили идею воссоздания общей дирекции императорских театров

В связи с началом военной спецоперации России на Украине Мюнхенский филармонический оркестр уволил Валерия Гергиева, возглавлявшего его с 2015 года. 25.03.2022, Sputnik Абхазия

2022-03-25T18:25+0300

2022-03-25T18:25+0300

2022-03-25T18:25+0300

культура

владимир путин

валерий гергиев

театр

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СУХУМ, 25 мар - Sputnik. Президент России Владимир Путин предложил дирижеру Валерию Гергиеву обдумать идею воссоздания в стране дирекции императорских театров, сообщает РИА Новости со ссылкой на встречу главы государства с лауреатами премий президента России в области литературы и искусства.Президент заметил, что главным конкурентом Мариинского театра внутри России является Большой, и существовавшая раньше Дирекция императорских театров оказывала поддержку их коллективам так, что они наилучшим образом дополняли друг друга. Дирижер уточнил, что Мариинский и Большой театры представляют одни из самых могучих музыкально-театральных традиций в мире, и, наверное, стоит задуматься о том, как скоординировать усилия. По его словам, этот шаг поможет молодым театральным артистам быстрее получать возможность петь на прославленных сценах и пояснил, что речь идет о десятках певцов, с которыми расторгли контракты в западных странах из-за начала военной спецоперации. Ранее, в 2013 году Валерий Гергиев обращался с подобным предложением к президенту России - речь шла о создании Национального центра искусств, который стал бы "не только продолжателем исторических традиций Дирекции императорских театров, но и эффективным центром инноваций в российском искусстве".

https://sputnik-abkhazia.ru/20220302/zapad-otmenyaet-russkuyu-kulturu-1037882287.html

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культура, владимир путин, валерий гергиев, театр