https://sputnik-abkhazia.ru/20220325/rossiyskie-voennye-unichtozhili-opornyy-punkt-natsionalistov-na-ukraine-1038302486.html

Российские военные уничтожили опорный пункт националистов на Украине

Российские военные уничтожили опорный пункт националистов на Украине

Военные России провели операцию по уничтожению ротно-опорного пункта украинских националистов, а также бронетехники ВСУ. Кадры опубликовало Минобороны России. 25.03.2022, Sputnik Абхазия

2022-03-25T15:10+0300

2022-03-25T15:10+0300

2022-03-25T15:10+0300

военная спецоперация рф в донбассе

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россия

украина

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Несмотря на плохие погодные условия, российский летчик рискнул и для спасения людей принял единственно правильное в этих условиях решение. Какое именно - смотрите в нашем видео.С 24 февраля Россия проводит спецоперацию по демилитаризации Украины.

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