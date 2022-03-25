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Российские военные уничтожили опорный пункт националистов на Украине
Российские военные уничтожили опорный пункт националистов на Украине
Военные России провели операцию по уничтожению ротно-опорного пункта украинских националистов, а также бронетехники ВСУ. Кадры опубликовало Минобороны России. 25.03.2022, Sputnik Абхазия
2022-03-25T15:10+0300
2022-03-25T15:10+0300
2022-03-25T15:10+0300
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Несмотря на плохие погодные условия, российский летчик рискнул и для спасения людей принял единственно правильное в этих условиях решение. Какое именно - смотрите в нашем видео.С 24 февраля Россия проводит спецоперацию по демилитаризации Украины.
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видео, мультимедиа, россия, украина, видео
Российские военные уничтожили опорный пункт националистов на Украине
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Военные России провели операцию по уничтожению ротно-опорного пункта украинских националистов, а также бронетехники ВСУ. Кадры опубликовало Минобороны России.
Несмотря на плохие погодные условия, российский летчик рискнул и для спасения людей принял единственно правильное в этих условиях решение. Какое именно - смотрите в нашем видео.
С 24 февраля Россия проводит спецоперацию по демилитаризации Украины.