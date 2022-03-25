https://sputnik-abkhazia.ru/20220325/takie-obstoyatelstva-tsushba-ob-investprogramme-na-20232025-gody-----1038295329.html
Такие обстоятельства: Цушба об Инвестпрограмме на 2023–2025 годы
Такие обстоятельства: Цушба об Инвестпрограмме на 2023–2025 годы
О возможностях Абхазии для перехода к более самостоятельному экономическому формату, о том, что нужно предпринимать уже сейчас, своим мнением в эфире радио... 25.03.2022, Sputnik Абхазия
2022-03-25T12:26+0300
2022-03-25T12:26+0300
2022-03-25T12:26+0300
радио
такие обстоятельства
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Такие обстоятельства: Цушба об Инвестпрограмме на 2023 - 2025 годы
Такие обстоятельства: Цушба об Инвестпрограмме на 2023 - 2025 годы
Задача России – помочь Абхазии и Южной Осетии реализовать потенциал через поддержку и помощь, заявил заместитель главы Минэкономразвития Дмитрий Вольвач в ходе своего последнего визита в Абхазию. В Минэкономразвития надеются, что в ближайшее время республики перейдут к более самостоятельному экономическому формату, снижая зависимость от российских дотаций.Каковы возможности Абхазии для решения такой задачи и насколько эти новые подходы учтены в Инвестпрограмме содействия экономическому развитию Абхазии, рассчитанной на 2023-2025 годы, рассказала научный сотрудник Центра социально-экономических исследований Амра ЦушбаЭкономист высказалась также и по сложившейся ситуации в мировой экономике.Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.
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такие обстоятельства, аудио
Такие обстоятельства: Цушба об Инвестпрограмме на 2023–2025 годы
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О возможностях Абхазии для перехода к более самостоятельному экономическому формату, о том, что нужно предпринимать уже сейчас, своим мнением в эфире радио Sputnik поделилась научный сотрудник Центра социально-экономических исследований Амра Цушба.
Задача России – помочь Абхазии и Южной Осетии реализовать потенциал через поддержку и помощь, заявил заместитель главы Минэкономразвития Дмитрий Вольвач в ходе своего последнего визита в Абхазию. В Минэкономразвития надеются, что в ближайшее время республики перейдут к более самостоятельному экономическому формату, снижая зависимость от российских дотаций.
Каковы возможности Абхазии для решения такой задачи и насколько эти новые подходы учтены в Инвестпрограмме содействия экономическому развитию Абхазии, рассчитанной на 2023-2025 годы, рассказала научный сотрудник Центра социально-экономических исследований Амра Цушба
Экономист высказалась также и по сложившейся ситуации в мировой экономике.
Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.