https://sputnik-abkhazia.ru/20220325/takie-obstoyatelstva-tsushba-ob-investprogramme-na-20232025-gody-----1038295329.html

Такие обстоятельства: Цушба об Инвестпрограмме на 2023–2025 годы

Такие обстоятельства: Цушба об Инвестпрограмме на 2023–2025 годы

О возможностях Абхазии для перехода к более самостоятельному экономическому формату, о том, что нужно предпринимать уже сейчас, своим мнением в эфире радио... 25.03.2022, Sputnik Абхазия

2022-03-25T12:26+0300

2022-03-25T12:26+0300

2022-03-25T12:26+0300

радио

такие обстоятельства

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Такие обстоятельства: Цушба об Инвестпрограмме на 2023 - 2025 годы Такие обстоятельства: Цушба об Инвестпрограмме на 2023 - 2025 годы

Задача России – помочь Абхазии и Южной Осетии реализовать потенциал через поддержку и помощь, заявил заместитель главы Минэкономразвития Дмитрий Вольвач в ходе своего последнего визита в Абхазию. В Минэкономразвития надеются, что в ближайшее время республики перейдут к более самостоятельному экономическому формату, снижая зависимость от российских дотаций.Каковы возможности Абхазии для решения такой задачи и насколько эти новые подходы учтены в Инвестпрограмме содействия экономическому развитию Абхазии, рассчитанной на 2023-2025 годы, рассказала научный сотрудник Центра социально-экономических исследований Амра ЦушбаЭкономист высказалась также и по сложившейся ситуации в мировой экономике.Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.

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Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

такие обстоятельства, аудио