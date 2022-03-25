https://sputnik-abkhazia.ru/20220325/tysyachi-rabotnikov-transportnogo-sektora-vyshli-na-protest-v-madride-iz-za-tsen-na-toplivo-1038306616.html
Тысячи работников транспортного сектора вышли на протест в Мадриде из-за цен на топливо
Тысячи работников транспортного сектора вышли на протест в Мадриде из-за цен на топливо
Цены на топливо в европейских странах, в том числе в Испании, сильно поднялись на фоне санкций, введенных в отношении России. 25.03.2022, Sputnik Абхазия
2022-03-25T17:07+0300
2022-03-25T17:07+0300
2022-03-25T17:12+0300
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СУХУМ, 25 мар – Sputnik. Тысячи сотрудников транспортного сектора вышли на протест в Мадриде в связи с ростом цен на топливо, демонстранты собрались у министерства транспорта, сообщает агентство EFE.Платформа по защите транспортного сектора объявила 14 марта забастовку из-за роста цен на бензин и дизель. По данным агентства, протестующие собрались у дверей министерства транспорта, несмотря на предложения властей, направленные на урегулирование вопроса.Ранее в Мадриде и других испанских городах проходили акции протеста против высоких цен на электроэнергию.
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испания, санкции, топливо, европа, экономика
Тысячи работников транспортного сектора вышли на протест в Мадриде из-за цен на топливо
17:07 25.03.2022 (обновлено: 17:12 25.03.2022) Подписаться на
Цены на топливо в европейских странах, в том числе в Испании, сильно поднялись на фоне санкций, введенных в отношении России.
СУХУМ, 25 мар – Sputnik. Тысячи сотрудников транспортного сектора вышли на протест в Мадриде в связи с ростом цен на топливо, демонстранты собрались у министерства транспорта, сообщает агентство EFE.
Платформа по защите транспортного сектора объявила 14 марта забастовку из-за роста цен на бензин и дизель.
По данным агентства, протестующие собрались у дверей министерства транспорта, несмотря на предложения властей, направленные на урегулирование вопроса.
Ранее в Мадриде и других испанских городах проходили акции протеста против высоких цен на электроэнергию.