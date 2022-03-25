https://sputnik-abkhazia.ru/20220325/tysyachi-rabotnikov-transportnogo-sektora-vyshli-na-protest-v-madride-iz-za-tsen-na-toplivo-1038306616.html

Тысячи работников транспортного сектора вышли на протест в Мадриде из-за цен на топливо

Тысячи работников транспортного сектора вышли на протест в Мадриде из-за цен на топливо

Цены на топливо в европейских странах, в том числе в Испании, сильно поднялись на фоне санкций, введенных в отношении России. 25.03.2022, Sputnik Абхазия

2022-03-25T17:07+0300

2022-03-25T17:07+0300

2022-03-25T17:12+0300

испания

санкции

топливо

европа

экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/03/19/1038306996_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_2a24f634cf046e078e4fdb009bfe9247.jpg

СУХУМ, 25 мар – Sputnik. Тысячи сотрудников транспортного сектора вышли на протест в Мадриде в связи с ростом цен на топливо, демонстранты собрались у министерства транспорта, сообщает агентство EFE.Платформа по защите транспортного сектора объявила 14 марта забастовку из-за роста цен на бензин и дизель. По данным агентства, протестующие собрались у дверей министерства транспорта, несмотря на предложения властей, направленные на урегулирование вопроса.Ранее в Мадриде и других испанских городах проходили акции протеста против высоких цен на электроэнергию.

испания

европа

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

испания, санкции, топливо, европа, экономика