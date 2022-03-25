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В Сухумской инфекционной больнице умер пациент с COVID-19
В Сухумской инфекционной больнице умер пациент с COVID-19
Общее число выявленных случаев коронавируса в Абхазии на сегодняшний день составляет 53329 человек. Зарегистрировано 679 летальных случаев. Выздоровели 49502... 25.03.2022, Sputnik Абхазия
2022-03-25T22:16+0300
2022-03-25T22:16+0300
2022-03-25T22:17+0300
ситуация с коронавирусом в абхазии
медицина
мировая пандемия коронавируса covid-19
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СУХУМ, 25 мар - Sputnik. В Сухумской инфекционной больнице умер пациент с COVID-19, мужчина 85 лет, сообщает оперштаб по защите населения от коронавируса. В Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 21 пациент , в тяжелом состоянии 5 человек, состояние здоровья 16 пациентов – средней степени тяжести. В Сухумской инфекционной больнице 11 пациентов, 4 человека в тяжелом состоянии здоровья, в Очамчырской ЦРБ - 6, в Гагрской ЦРБ – 4, в Ткуарчалской ЦРБ – 5 пациентов.
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медицина, мировая пандемия коронавируса covid-19, абхазия
В Сухумской инфекционной больнице умер пациент с COVID-19
22:16 25.03.2022 (обновлено: 22:17 25.03.2022) Подписаться на
Общее число выявленных случаев коронавируса в Абхазии на сегодняшний день составляет 53329 человек. Зарегистрировано 679 летальных случаев. Выздоровели 49502 человека.
СУХУМ, 25 мар - Sputnik. В Сухумской инфекционной больнице умер пациент с COVID-19, мужчина 85 лет, сообщает оперштаб по защите населения от коронавируса.
Диагноз коронавирусная инфекция подтвержден у 35 человек из 147 протестированных в Абхазии.
В Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 21 пациент , в тяжелом состоянии 5 человек, состояние здоровья 16 пациентов – средней степени тяжести.
В Сухумской инфекционной больнице 11 пациентов, 4 человека в тяжелом состоянии здоровья, в Очамчырской ЦРБ - 6, в Гагрской ЦРБ – 4, в Ткуарчалской ЦРБ – 5 пациентов.