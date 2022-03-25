https://sputnik-abkhazia.ru/20220325/v-sukhumskoy-infektsionnoy-bolnitse-umer-patsient-s-covid-19-1038314944.html

В Сухумской инфекционной больнице умер пациент с COVID-19

В Сухумской инфекционной больнице умер пациент с COVID-19

Общее число выявленных случаев коронавируса в Абхазии на сегодняшний день составляет 53329 человек. Зарегистрировано 679 летальных случаев. Выздоровели 49502... 25.03.2022, Sputnik Абхазия

2022-03-25T22:16+0300

2022-03-25T22:16+0300

2022-03-25T22:17+0300

ситуация с коронавирусом в абхазии

медицина

мировая пандемия коронавируса covid-19

абхазия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/103010/28/1030102884_0:213:2885:1836_1920x0_80_0_0_118c5126b4d0063681e7ab199788f70a.jpg

СУХУМ, 25 мар - Sputnik. В Сухумской инфекционной больнице умер пациент с COVID-19, мужчина 85 лет, сообщает оперштаб по защите населения от коронавируса. В Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 21 пациент , в тяжелом состоянии 5 человек, состояние здоровья 16 пациентов – средней степени тяжести. В Сухумской инфекционной больнице 11 пациентов, 4 человека в тяжелом состоянии здоровья, в Очамчырской ЦРБ - 6, в Гагрской ЦРБ – 4, в Ткуарчалской ЦРБ – 5 пациентов.

абхазия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

медицина, мировая пандемия коронавируса covid-19, абхазия