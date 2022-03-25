https://sputnik-abkhazia.ru/20220325/vozbuzhdeno-delo-protiv-dvukh-sakharnykh-zavodov-krasnodarskogo-kraya-iz-za-povysheniya-tsen--1038305628.html

Возбуждено дело против двух сахарных заводов Краснодарского края из-за повышения цен

Возбуждено дело против двух сахарных заводов Краснодарского края из-за повышения цен

В случае установления вины в соответствии с КоАП России участникам сговора грозят оборотные штрафы. 25.03.2022, Sputnik Абхазия

2022-03-25T16:35+0300

2022-03-25T16:35+0300

2022-03-25T16:35+0300

сахар

россия

экономика

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СУХУМ, 25 мар – Sputnik. Управление Федерального антимонопольного агентства по Краснодарскому краю возбудило уголовное дело против двух сахарных заводов по обращению губернатора края и органов прокуратуры о повышении отпускных цен. Об этом сообщается на сайте ФАС. Отмечается, что в марте 2022 года заводы повысили оптово-отпускные цены на сахар более чем на 30% – до 68,30 рублей за килограмм. В то же время себестоимость сахара не менялась и составляла 28,66 рублей за килограмм.Пресс-служба ФАС напоминает, что законодательно не запрещено предприятиям менять собственную ценовую политику с учетом рыночной ситуации.Однако согласно Закону о защите конкуренции, запрещены соглашения между конкурентами, если они могут привести к установлению или поддержанию цен.

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Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

сахар, россия, экономика