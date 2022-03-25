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Возбуждено дело против двух сахарных заводов Краснодарского края из-за повышения цен
Возбуждено дело против двух сахарных заводов Краснодарского края из-за повышения цен
В случае установления вины в соответствии с КоАП России участникам сговора грозят оборотные штрафы. 25.03.2022, Sputnik Абхазия
2022-03-25T16:35+0300
2022-03-25T16:35+0300
2022-03-25T16:35+0300
сахар
россия
экономика
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СУХУМ, 25 мар – Sputnik. Управление Федерального антимонопольного агентства по Краснодарскому краю возбудило уголовное дело против двух сахарных заводов по обращению губернатора края и органов прокуратуры о повышении отпускных цен. Об этом сообщается на сайте ФАС. Отмечается, что в марте 2022 года заводы повысили оптово-отпускные цены на сахар более чем на 30% – до 68,30 рублей за килограмм. В то же время себестоимость сахара не менялась и составляла 28,66 рублей за килограмм.Пресс-служба ФАС напоминает, что законодательно не запрещено предприятиям менять собственную ценовую политику с учетом рыночной ситуации.Однако согласно Закону о защите конкуренции, запрещены соглашения между конкурентами, если они могут привести к установлению или поддержанию цен.
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сахар, россия, экономика
Возбуждено дело против двух сахарных заводов Краснодарского края из-за повышения цен
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В случае установления вины в соответствии с КоАП России участникам сговора грозят оборотные штрафы.
СУХУМ, 25 мар – Sputnik.
Управление Федерального антимонопольного агентства по Краснодарскому краю возбудило уголовное дело против двух сахарных заводов по обращению губернатора края и органов прокуратуры о повышении отпускных цен. Об этом сообщается на сайте
ФАС.
ООО "Павловский сахарный завод" и ЗАО "Сахарный комбинат Тихорецкий" заподозрили в картельном сговоре, в их действиях усматриваются признаки сговора, направленного на поддержание цен на сахар.
Отмечается, что в марте 2022 года заводы повысили оптово-отпускные цены на сахар более чем на 30% – до 68,30 рублей за килограмм. В то же время себестоимость сахара не менялась и составляла 28,66 рублей за килограмм.
Пресс-служба ФАС напоминает, что законодательно не запрещено предприятиям менять собственную ценовую политику с учетом рыночной ситуации.
Однако согласно Закону о защите конкуренции, запрещены соглашения между конкурентами, если они могут привести к установлению или поддержанию цен.