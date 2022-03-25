https://sputnik-abkhazia.ru/20220325/yunye-talanty-muzykalnyy-konkurs-molodye-golosa-v-sukhume-1038286072.html

Юные таланты: музыкальный конкурс "Молодые голоса" в Сухуме

Юные таланты: музыкальный конкурс "Молодые голоса" в Сухуме

Музыкальный конкурс “Молодые голоса” проходил в столичной филармонии имени Раждена Гумба 23 и 24 марта. 25.03.2022, Sputnik Абхазия

2022-03-25T15:42+0300

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2022-03-25T15:42+0300

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Главная цель мероприятия - популяризация абхазской музыки. Именно поэтому одно из условий конкурса - исполнение как минимум одной песни на абхазском.Конкурс проводится уже 21 раз. В этом году впервые к участию были допущены 20-летние певцы.

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