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Юные таланты: музыкальный конкурс "Молодые голоса" в Сухуме
Юные таланты: музыкальный конкурс "Молодые голоса" в Сухуме
Музыкальный конкурс “Молодые голоса” проходил в столичной филармонии имени Раждена Гумба 23 и 24 марта. 25.03.2022, Sputnik Абхазия
2022-03-25T15:42+0300
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Главная цель мероприятия - популяризация абхазской музыки. Именно поэтому одно из условий конкурса - исполнение как минимум одной песни на абхазском.Конкурс проводится уже 21 раз. В этом году впервые к участию были допущены 20-летние певцы.
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мультимедиа, фото , фото, абхазия, культура
Юные таланты: музыкальный конкурс "Молодые голоса" в Сухуме Подписаться на
Музыкальный конкурс “Молодые голоса” проходил в столичной филармонии имени Раждена Гумба 23 и 24 марта.
Главная цель мероприятия - популяризация абхазской музыки. Именно поэтому одно из условий конкурса - исполнение как минимум одной песни на абхазском.
Конкурс проводится уже 21 раз. В этом году впервые к участию были допущены 20-летние певцы.
© Sputnik / Томас Тхайцук
Республиканский конкурс эстрадных певцов Абхазии “Молодые голоса” прошел в Абхазии с 23 по 24 марта.
Республиканский конкурс эстрадных певцов Абхазии “Молодые голоса” прошел в Абхазии с 23 по 24 марта.
© Sputnik / Томас Тхайцук
Конкурс проходит уже 21 раз.
Конкурс проходит уже 21 раз.
© Sputnik / Томас Тхайцук
В первый день конкурса выступили совсем юные участники, самым младшим из этой категории конкурсантов - 6, а старшим - 10.
В первый день конкурса выступили совсем юные участники, самым младшим из этой категории конкурсантов - 6, а старшим - 10.
© Sputnik / Томас Тхайцук
Второй день был посвящен взрослым музыкантам - от 11 до 16 лет.
Второй день был посвящен взрослым музыкантам - от 11 до 16 лет.
© Sputnik / Томас Тхайцук
Также впервые в конкурсе приняли участие 20-летние исполнители.
Также впервые в конкурсе приняли участие 20-летние исполнители.
© Sputnik / Томас Тхайцук
Для участия в конкурсе со всех районов Абхазии приехали 56 музыкантов.
Для участия в конкурсе со всех районов Абхазии приехали 56 музыкантов.
© Sputnik / Томас Тхайцук
Одним из главных условий было исполнение хотя бы одной песни на абхазском.
Одним из главных условий было исполнение хотя бы одной песни на абхазском.
© Sputnik / Томас Тхайцук
Среди конкурсантов, особенно самых юных, были и те, кто впервые выступал на большой сцене.
Среди конкурсантов, особенно самых юных, были и те, кто впервые выступал на большой сцене.
© Sputnik / Томас Тхайцук
Многие участники украсили свои номера танцами.
Многие участники украсили свои номера танцами.
© Sputnik / Томас Тхайцук
Дети смогли раскрыть и свои актерские таланты.
Дети смогли раскрыть и свои актерские таланты.
© Sputnik / Томас Тхайцук
Главную награду конкурса “Гран-при” получил Алан Кархалава.
Главную награду конкурса “Гран-при” получил Алан Кархалава.
© Sputnik / Томас Тхайцук
Среди взрослых “Гран-при” удостоилась певица Мария Истомина.
Среди взрослых “Гран-при” удостоилась певица Мария Истомина.
© Sputnik / Томас Тхайцук
Жюри конкурса оценило и труд наставников детей. Им вручили благодарственные грамоты.
Жюри конкурса оценило и труд наставников детей. Им вручили благодарственные грамоты.
© Sputnik / Томас Тхайцук
Все участники конкурса были отмечены именными грамотами и медалями.
Все участники конкурса были отмечены именными грамотами и медалями.
© Sputnik / Томас Тхайцук
Главная цель “Молодых голосов” - популяризация абхазской музыки.
Главная цель “Молодых голосов” - популяризация абхазской музыки.