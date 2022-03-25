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Юные таланты: музыкальный конкурс "Молодые голоса" в Сухуме
Юные таланты: музыкальный конкурс "Молодые голоса" в Сухуме
Музыкальный конкурс “Молодые голоса” проходил в столичной филармонии имени Раждена Гумба 23 и 24 марта. 25.03.2022, Sputnik Абхазия
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Главная цель мероприятия - популяризация абхазской музыки. Именно поэтому одно из условий конкурса - исполнение как минимум одной песни на абхазском.Конкурс проводится уже 21 раз. В этом году впервые к участию были допущены 20-летние певцы.
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мультимедиа, фото , фото, абхазия, культура

Юные таланты: музыкальный конкурс "Молодые голоса" в Сухуме

15:42 25.03.2022
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Музыкальный конкурс “Молодые голоса” проходил в столичной филармонии имени Раждена Гумба 23 и 24 марта.
Главная цель мероприятия - популяризация абхазской музыки. Именно поэтому одно из условий конкурса - исполнение как минимум одной песни на абхазском.
Конкурс проводится уже 21 раз. В этом году впервые к участию были допущены 20-летние певцы.
© Sputnik / Томас Тхайцук

Республиканский конкурс эстрадных певцов Абхазии “Молодые голоса” прошел в Абхазии с 23 по 24 марта.

Республиканский конкурс эстрадных певцов Абхазии “Молодые голоса” прошел в Абхазии с 23 по 24 марта. - Sputnik Абхазия
1/15
© Sputnik / Томас Тхайцук

Республиканский конкурс эстрадных певцов Абхазии “Молодые голоса” прошел в Абхазии с 23 по 24 марта.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Конкурс проходит уже 21 раз.

Конкурс проходит уже 21 раз. - Sputnik Абхазия
2/15
© Sputnik / Томас Тхайцук

Конкурс проходит уже 21 раз.

© Sputnik / Томас Тхайцук

В первый день конкурса выступили совсем юные участники, самым младшим из этой категории конкурсантов - 6, а старшим - 10.

В первый день конкурса выступили совсем юные участники, самым младшим из этой категории конкурсантов - 6, а старшим - 10. - Sputnik Абхазия
3/15
© Sputnik / Томас Тхайцук

В первый день конкурса выступили совсем юные участники, самым младшим из этой категории конкурсантов - 6, а старшим - 10.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Второй день был посвящен взрослым музыкантам - от 11 до 16 лет.

Второй день был посвящен взрослым музыкантам - от 11 до 16 лет. - Sputnik Абхазия
4/15
© Sputnik / Томас Тхайцук

Второй день был посвящен взрослым музыкантам - от 11 до 16 лет.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Также впервые в конкурсе приняли участие 20-летние исполнители.

Также впервые в конкурсе приняли участие 20-летние исполнители. - Sputnik Абхазия
5/15
© Sputnik / Томас Тхайцук

Также впервые в конкурсе приняли участие 20-летние исполнители.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Для участия в конкурсе со всех районов Абхазии приехали 56 музыкантов.

Для участия в конкурсе со всех районов Абхазии приехали 56 музыкантов. - Sputnik Абхазия
6/15
© Sputnik / Томас Тхайцук

Для участия в конкурсе со всех районов Абхазии приехали 56 музыкантов.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Одним из главных условий было исполнение хотя бы одной песни на абхазском.

Одним из главных условий было исполнение хотя бы одной песни на абхазском. - Sputnik Абхазия
7/15
© Sputnik / Томас Тхайцук

Одним из главных условий было исполнение хотя бы одной песни на абхазском.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Среди конкурсантов, особенно самых юных, были и те, кто впервые выступал на большой сцене.

Среди конкурсантов, особенно самых юных, были и те, кто впервые выступал на большой сцене. - Sputnik Абхазия
8/15
© Sputnik / Томас Тхайцук

Среди конкурсантов, особенно самых юных, были и те, кто впервые выступал на большой сцене.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Многие участники украсили свои номера танцами.

Многие участники украсили свои номера танцами. - Sputnik Абхазия
9/15
© Sputnik / Томас Тхайцук

Многие участники украсили свои номера танцами.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Дети смогли раскрыть и свои актерские таланты.

Дети смогли раскрыть и свои актерские таланты. - Sputnik Абхазия
10/15
© Sputnik / Томас Тхайцук

Дети смогли раскрыть и свои актерские таланты.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Главную награду конкурса “Гран-при” получил Алан Кархалава.

Главную награду конкурса “Гран-при” получил Алан Кархалава. - Sputnik Абхазия
11/15
© Sputnik / Томас Тхайцук

Главную награду конкурса “Гран-при” получил Алан Кархалава.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Среди взрослых “Гран-при” удостоилась певица Мария Истомина.

Среди взрослых “Гран-при” удостоилась певица Мария Истомина. - Sputnik Абхазия
12/15
© Sputnik / Томас Тхайцук

Среди взрослых “Гран-при” удостоилась певица Мария Истомина.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Жюри конкурса оценило и труд наставников детей. Им вручили благодарственные грамоты.

Жюри конкурса оценило и труд наставников детей. Им вручили благодарственные грамоты. - Sputnik Абхазия
13/15
© Sputnik / Томас Тхайцук

Жюри конкурса оценило и труд наставников детей. Им вручили благодарственные грамоты.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Все участники конкурса были отмечены именными грамотами и медалями.

Все участники конкурса были отмечены именными грамотами и медалями. - Sputnik Абхазия
14/15
© Sputnik / Томас Тхайцук

Все участники конкурса были отмечены именными грамотами и медалями.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Главная цель “Молодых голосов” - популяризация абхазской музыки.

Главная цель “Молодых голосов” - популяризация абхазской музыки. - Sputnik Абхазия
15/15
© Sputnik / Томас Тхайцук

Главная цель “Молодых голосов” - популяризация абхазской музыки.

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